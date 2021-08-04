PARKROYAL COLLECTION Marina Bay полностью преобразован в первый сингапурский «сад в отеле» после реконструкции стоимостью 45 млн сингапурских долларов

СИНГАПУР, 4 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- После капитального ремонта стоимостью 45 млн сингапурских долларов гостиница PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, принадлежащая компании Pan Pacific Hotels Group, была преобразована в первый сингапурский «сад в отеле», в результате чего этот объект стал одним из самых экологически ориентированных и инновационных отелей в стране.