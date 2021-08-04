PARKROYAL COLLECTION Marina Bay полностью преобразован в первый сингапурский «сад в отеле»
Aug 04, 2021, 06:00 ET
PARKROYAL COLLECTION Marina Bay полностью преобразован в первый сингапурский «сад в отеле» после реконструкции стоимостью 45 млн сингапурских долларов
СИНГАПУР, 4 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- После капитального ремонта стоимостью 45 млн сингапурских долларов гостиница PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, принадлежащая компании Pan Pacific Hotels Group, была преобразована в первый сингапурский «сад в отеле», в результате чего этот объект стал одним из самых экологически ориентированных и инновационных отелей в стране.
Главный управляющий отеля PARKROYAL COLLECTION Marina Bay Мелвин Лим (Melvin Lim) заявил следующее: «Бренд PARKROYAL COLLECTION был создан для Распространения экологически устойчивого развития и ответственного образа жизни, популяризации легендарной архитектуры и дизайна, а также поддержания бодрости духа и здорового образа жизни. Безусловно, многие из этих изменений предприняты нами в результате рассуждений над своими многочисленными инициативами и достижениями».
Подборка занимательных фактов :
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИЗАЙН
- Этот отель, имеющий самый большой в Юго-Восточной Азии крытый атриум с верхним освещением, представляет собой 21-этажное архитектурное сооружение, создает вокруг себя ощущение урбанистической монументальности и непревзойденную оригинальность архитектора-неофутуриста Джона Портмана (John Portman).
- Orchidea («Орхидея») — подвесная скульптура с растительным орнаментом — была установлена в атриуме в 1986 году знаменитым американским мастером проволочной скульптуры Ричардом Липпольдом (Richard Lippold). Говорят, что это напоминает падение монет в пригоршню, что указывет на процветание отеля.
- Расположенный в вестибюле гостиницы вертикальный сад высотой 13 метров с абстрактными облаками и горами, созданный архитектурным бюро FDAT, напоминает о традиционной китайской пейзажной живописи.
- В вестибюле также расположены две укрупненные по сравнению с натуральными размерами скульптуры древнекитайских философов Ли Бо и Конфуция из сандалового дерева. Эти скульптуры, возвращающие к 80-м годам, являются произведениями известного современного тайваньского скульптора Цзю Мина (Ju Ming).
- В отеле находятся свыше 2400 зеленых насаждений, деревьев, кустарников и почвопокровных растений, представляющих более 60 видов флоры. Общий ландшафтный дизайн вписывает растения в гостиничный интерьер, создавая явственное впечатление многоярусного зеленого леса. Пройдитесь вдоль крытого перехода и прогуляйтесь над пологом леса, будучи окруженными со всех сторон павильонами, напоминающими скульптурные изображения птичьих гнезд, упрятанных в верхушках деревьев.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
- Легендарная конструкция гостиничного здания сохранялась в течение 9-месячной трансформации, позволив предотвратить выделение более 51 300 тонн углекислого газа в процессе строительства, что эквивалентно вырубке 8,7 млн деревьев или уничтожению территории, превышающей по площади все заповедники Сингапура.
- Находящаяся на территории отеля городская ферма имеет более 60 разновидностей фруктов, овощей, трав и съедобных цветов, что составляет основу концепции «с фермы на стол», принятой в ресторанах, барах и спа-салоне отеля.
БОДРОСТЬ ДУХА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
- Архитектурный облик отеля представляет собой набор пространств, включающий COLLECTION Club Lounge, Skyline Bar, The Green Space — многофункциональное открытое пространство с видом на силуэт города и Марина-Бэй, ставшее популярным благодаря поклонникам йоги на открытом воздухе, а также 25-метровый бассейн с минеральной водой, который в ночное время подсвечивается 1380 оптоволоконными фонарями.
Стоимость номеров начинается от 228 сингапурских долларов за человека. Более подробная информация представлена на странице по адресу: www.panpacific.com/marinabay.
Для ознакомления с «Подборкой разнообразных фактов» и информационным бюллетенем отеля нажмите здесь.
Нажмите здесь для просмотра нашего видеоролика с виртуальной экскурсией и здесь для просмотра изображений отеля в высоком разрешении.
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1582998/PARKROYAL_COLLECTION_Marina_Bay_Logo.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1582999/PARKROYAL_COLLECTION_Marina_Bay_Singapore.jpg
SOURCE PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore
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