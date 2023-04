PocketBuff é lançada na Arbitrum Nova para permitir projetos GameFi de primeira qualidade

SEUL, Coreia do Sul, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- De acordo com fontes oficiais, a PocketBuff foi integrada à Arbitrum Nova, uma cadeia líder de dimensionamento L2, com o objetivo de fornecer aos usuários uma melhor experiência de jogo e acelerar o crescimento do setor de GameFi.

O que é a Arbitrum Nova?

A Arbitrum Nova é uma solução líder de dimensionamento de nível 2 (L2) para o Ethereum, desenvolvida pela Offchain Labs. Como uma solução 'AnyTrust', a Arbitrum Nova é ideal para projetos de jogos, metaverso e SocialFi, permitindo a confirmação instantânea e transações inferiores a $0,01 com pressupostos de confiança mínimos.

O que é a PocketBuff?

A PocketBuff é uma plataforma global de metaverso para GameFi que oferece serviços completos de integração à blockchain. A plataforma foi fundada pelos principais membros da Longtu Korea (uma empresa listada na KOSDAQ) e das subsidiárias da Longtu.

A equipe da PocketBuff possui sólidos recursos de P&D no setor global de GameFi, bem como uma ampla reserva de títulos AAA garantidos. Os principais projetos da Longtu Korea, Sword and Magic World e Yulgang Mobile, conquistaram mais de 10 milhões de fãs em todo o mundo após o seu lançamento. A PocketBuff unirá forças com desenvolvedores de jogos de primeira linha para garantir financiamento e recursos de publicação e P&D por meio de sua plataforma integral para GameFi. Simultaneamente, a PocketBuff desenvolverá uma rede global de distribuição de jogos com amplos recursos de publicação e uma gigantesca base de usuários, com o objetivo de conectar os universos Web2 e Web3.

O jogo Sword and Magic World será lançado exclusivamente na Arbitrum Nova. Destacando-se por seus recursos de combate flexível, o jogo é um dos MMORPG mais populares do mundo, tendo conquistado 15 milhões de usuários e um pico de jogadores diários superior a um milhão. Após o seu lançamento oficial, o jogo atingiu o topo das listas de aplicativos pagos e permaneceu por muito tempo entre os dez jogos mais vendidos do mundo.

Ambientado em um universo de fantasia e mitologia ocidental, o jogo também integra elementos orientais, construindo um universo grandioso que abrange o mundo principal, o mundo dos deuses e o mundo dos demônios. Os jogadores assumirão o papel de aventureiros de elite, embarcarão em uma aventura para conquistar deuses e demônios com seus amigos e criarão suas próprias lendas de glória e romance.

O jogo utiliza tecnologia de luz e sombra em tempo real para otimizar a renderização de objetos e texturas por meio de um "sistema cênico em tempo integral", criando um mundo de magia realista, dinâmico e impressionante. O sistema oferece rotação panorâmica livre 3D de 360°, com recursos inovadores de correção inteligente para garantir uma experiência visual ideal. O sistema interativo em tempo real permite que todos os jogadores negociem livremente e participem das aventuras por meio da plataforma de jogos. Com cenas 3D realistas, rotação livre de 360° e combate em tempo real, o jogo proporciona uma experiência de PvP emocionante para todos os jogadores que usam dispositivos móveis!

De acordo com a PocketBuff, a Arbitrum Nova oferece várias vantagens, como taxas de gás ultrabaixas, transações de alta velocidade confirmadas em milissegundos, e tecnologia redimensionável. A PocketBuff acredita no futuro do L2 e na plataforma de GameFi da Arbitrum. Como um importante ecossistema de blockchain para a era do metaverso, a Arbitrum é uma excelente solução para aplicativos de GameFi, SocialFi e metaverso em larga escala. A PocketBuff espera criar laços mais estreitos com a Arbitrum para atrair jogos e aplicativos mais avançados para a era do metaverso.

David Bolger, do departamento de jogos da Offchain Labs, disse: "World. O jogo alavancou a tecnologia da blockchain para melhorar a experiência de jogo e continuará desenvolvendo esse sucesso com os benefícios oferecidos pela Arbitrum Nova. "É empolgante que a PocketBuff tenha escolhido a tecnologia da Arbitrum para ampliar o Sword and Magic.

A PocketBuff está empenhada em ajudar dezenas de milhares de desenvolvedores em todo o mundo a entrar de forma mais eficiente no mundo da Web3, criando um novo universo para jogos gratuitos, jogos para lucrar ('play-to-earn') e jogos para possuir ('play-to-own'). Cuidadosamente projetado, seu sistema de tokens garante uma grande liquidez de ativos de jogo, trocas de ativos sem problemas, e uma capacitação efetiva do usuário. Isso proporcionará a todos os jogadores uma experiência de jogo extraordinária e maior valor econômico agregado. Além disso, a PocketBuff trabalhará em estreita colaboração com as principais cadeias públicas, desenvolvedores de projetos GameFi, KOLs internacionais, proprietários de IP conhecidos e várias guildas de jogos para oferecer produtos de alta qualidade em todo o setor.

