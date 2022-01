PODA firma una carta de intenciones para asociarse con Landewyck Tobacco

- PODA firma una carta de intenciones para asociarse con la empresa europea de tabaco de 170 años, Landewyck Tobacco

VANCOUVER, BC, 11 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- PODA HOLDINGS, INC. ("Poda" o la "Compañía") (CSE: PODA) (FSE: 99L) (OTCQB: PODAF) se complace en anunciar que ha firmado una carta de intenciones ("LOI") con Landewyck Tobacco S.A. ("Landewyck") (colectivamente las "Partes").

En el año 1847, Josephine van Landewyck y Jean-Pierre Heintz establecieron un estanco en Luxemburgo. Con el paso de los años, el negocio creció hasta convertirse en Landewyck Tobacco, uno de los fabricantes de tabaco 100% familiar e independiente más respetados del mundo en la actualidad. Actualmente, Landewyck cuenta con unas 40 marcas que se venden en los mercados regionales, nacionales e internacionales.

De acuerdo con la Carta de Intenciones, las Partes tienen la intención de celebrar un acuerdo de cooperación (el "Proyecto de Cooperación") basado en la propiedad intelectual, la marca, las instalaciones de fabricación y los canales de distribución de ambas Partes para desarrollar uno o más productos ("Productos de Cooperación") para su comercialización.

Antes de seguir desarrollando el Proyecto de Cooperación, las Partes tienen la intención de evaluar la pertinencia de su cooperación mediante la realización de un período de prueba para el desarrollo de mezclas que podrían utilizarse para los potenciales Productos de Cooperación (el "Ensayo de Desarrollo de Mezclas").

Al reunir la experiencia de Landewyck en la fabricación y distribución de tabaco y la tecnología patentada Heat-not-Burn de Poda, el objetivo es desarrollar un producto centrado en el consumidor que ofrezca tanto comodidad como un sabor óptimo en el ámbito del riesgo reducido.

Georges Krombach, director general de Exportación y Productos de Nueva Generación de Landewyck, declaró: "Estamos muy contentos de fortalecer aún más nuestra colaboración con Ryan y el equipo de Poda. La tecnología y la propiedad intelectual que hay detrás de Poda son disruptivas y ofrecen una sólida experiencia al cliente. Al añadir nuestro tabaco y nuestra experiencia en regulación y distribución en Europa, esperamos tener un gran éxito en el mercado europeo. Fabricamos tabaco y cigarrillos en nuestras propias instalaciones, exclusivamente en Europa Occidental, y conceden gran importancia al mantenimiento de los más altos estándares de fabricación, trabajo y producto que sean socialmente aceptables para nuestros consumidores, socios e importadores de todo el mundo. Nuestros maestros tabaqueros viajan a los lugares más recónditos del planeta para seleccionar a mano las mejores hojas, garantizando así el sabor único de nuestros productos de tabaco, y todo para que nuestros clientes puedan disfrutar del máximo placer del tabaco. Desde las normas del producto y fabricación hasta los empleados y los minoristas, siempre nos aseguramos de que nuestras decisiones empresariales y los productos que suministramos estén en consonancia con nuestro espíritu familiar y mantengan nuestra tradición de ofrecer un 100% de calidad, sabor y satisfacción al cliente.

Ryan Selby, consejero delegado de la Compañía, comentó, "Esto marca otro hito en los esfuerzos de comercialización de Poda en Europa y en el extranjero. Landewyck lleva más de 170 años trabajando en el sector del tabaco y aporta una enorme experiencia y conocimientos en materia de fabricación y distribución. Tenemos la intención de ponernos en marcha inmediatamente en el ensayo de desarrollo de mezclas y esperamos pasar rápidamente a la comercialización a gran escala de los productos de cooperación."

