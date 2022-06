Pode espremer a espinha do mozão? Confira uma rotina de skincare à dois com a linha Dermotivin Benzac

E como tratar? Uma dica importante é que ao ver um cravo ou espinha, evite mexer no local. Por mais que seja tentador para muitas pessoas, espremer uma espinha não é a melhor forma de removê-la. Esta prática pode lesionar, infeccionar ou até deixar uma cicatriz na região. E ninguém merece isso, muito menos o mozão, né?!

Outra recomendação é buscar tratamento específico para a acne, com profissionais dermatologistas.

Além disso, estabelecer uma rotina de skincare, melhora os cuidados faciais e evita o aumento de cravos e espinhas no rosto. E a linha Dermotivin Benzac pode ser uma aliada nesse processo, eliminando de vez o hábito de espremer a espinha. São três produtos essenciais para o cuidado da pele acneica: limpeza, hidratação e tratamento. Veja alguns produtos que podem ser inseridos na sua rotina:

O Sabonete Líquido Dermotivin Benzac Oil Control é indicado para pele oleosa a acneica, evita cravos e espinhas, deixa a pele limpa e matificada, controla a oleosidade e possui efeito adstringente. Além disso, sua fórmula deixa uma sensação de frescor na pele e evita o brilho excessivo.



Já o Hidratante Matificante Dermotivin Benzac Oil Control, promove hidratação por até 24 horas¹, auxilia na redução e controle do brilho por 12 horas2 e ainda ajuda a proteger a camada protetora da pele. Sua composição proporciona efeito matte e auxilia na redução do tamanho dos poros.



O Gel de Tratamento Antiacne Dermotivin Benzac 5% ou 10% é, como o próprio nome já diz, um aliado para o tratamento pois mata 94% das bactérias que causam acne3. Este gel age através de um mecanismo triplo: ação antibacteriana, ação anti-inflamatória e ação comedolítica4, e é composto por peróxido de benzoíla e glicerina.

Com a ajuda de um dermatologista, alinhado ao uso de produtos indicados para a pele, a acne pode ser controlada.

DERMOTIVIN BENZAC 5% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento tópico da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN 5% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199/2006. AFE Nº 1.02916.7

1 Estudo clínico realizado com 27 participantes

Data on file: 049.38610.0889

2 Avaliação feita com 29 usuários imediatamente (30 minutos), 2, 4, 6, 8, 10 e 12 horas após a aplicação do produto e 28 dias após o uso do produto.

3 Data on file: 049.38610.0889

4 Kim MR, Kerrouche N. Combination of benzoyl peroxide 5% gel with liquid cleanser and moisturizer SPF 30 in acne treatment results in high levels of subject satisfaction, good adherence and favorable tolerability. J Dermatolog Treat. 2018 Feb;29(1):49-54.

5 Sociedade Brasileira de Dermatologia. Acne. Disponível em: https://www.sbd.org.br/doencas/acne/. Acesso em 10 maio 2022.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1834608/08621GAL_02_FAMILIA_BENZAC_PACKSHOT_DE_LINHA_1.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma