Point Nine partage les points forts de sa seconde conférence annuelle sur le thème des services aux investisseurs, de la réglementation et des défis pour les acheteurs

Le programme de la conférence portait essentiellement sur les aspects fondamentaux relatifs aux services aux investisseurs, tels que la connaissance et la compréhension avancées des derniers problèmes liés à la réglementation et la conformité qui affectent les acheteurs. L'événement a accueilli divers délégués d'institutions financières basées à Chypre ainsi que d'éminents conférenciers venant de l'étranger, dont MUFG, Commerzbank, Deutsche Boerse AG/Clearstream Banking SA et CME.

La connaissance et la compréhension avancées des dernières questions de réglementation et de conformité affectant les acheteurs, ainsi que le partage des idées et conseils clés de professionnels renommés concernant les considérations pratiques en matière d'achat résument l'objectif principal de la conférence. Cette dernière s'est ensuite conclue par un aperçu de l'industrie des fonds et la fourniture de conseils sur la marche à suivre pour créer un fonds à Chypre.

Pour offrir un contenu adapté à des délégués allant des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs aux membres de conseils d'administration, la conférence a fait appel aux principaux intervenants suivants :

• Andreas J Yiasemides, associé, PwC Chypre : The role of the fund administration and the tax implications in Cyprus (Le rôle de l'administration de fonds et les implications fiscales à Chypre)

• Fabian Klar, vice-président, gestion du développement commercial, REGIS-TR S.A. : SFTR - A harder version of EMIR? (Le SFTR : une version plus intransigeante de l'EMIR ?)

• Jonathan Thursby, responsable mondial du groupe CME : Global Repository Service (Service de dépôt mondial)

• Ben Griffiths, directeur général, responsable mondial du financement de fonds, MUFG Investor Services : Fund Financing (Financement de fonds)

• Dr Andreas Charalambous, directeur de la stabilité financière, ministère des finances de Chypre.

Le Dr Hagen Tiller a déclaré : « La conférence a donné un très bon aperçu non seulement des défis réglementaires à venir, mais aussi des opportunités d'affaires. La table ronde a clairement montré qu'après l'EMIR et la MiFID2/R, il reste du travail à faire, notamment en ce qui concerne le SFTR. Une nouvelle méthodologie d'établissement de rapports avec de nouveaux champs de données nécessite des informations provenant de différents systèmes et sources de données ainsi que la mise en place de nouveaux processus d'établissement de rapports. Tous les panélistes s'accordent à dire qu'à moins que les projets respectifs n'aient déjà débuté, il ne reste pas assez de temps pour une telle mise en œuvre. »

Damien Gillespie a commenté : « Cette conférence exceptionnelle a couvert un large éventail de sujets, y compris les tendances actuelles de l'industrie financière, tout en examinant la future réglementation et les nouveaux développements technologiques. Chypre est un centre de services financiers en pleine croissance bien positionné pour en tirer parti. Point Nine a organisé un événement fantastique, bravo à toute l'équipe. »

À propos de Point Nine

Point Nine fait figure de chef de file de l'industrie dans le domaine du traitement post-marché et de la production de rapports réglementaires. Fondée en 2002, Point Nine travaille en partenariat avec des firmes d'achat et de vente afin de les aider à relever les défis toujours plus importants du traitement post-marché et de la production de rapports réglementaires. En tant que fournisseur de technologies financières entièrement en nuage, Point Nine propose actuellement des services technologiques et d'infogérance à plus de 70 clients à travers le monde, y compris des fonds spéculatifs, des gestionnaires de biens, des coutiers et des banques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.p9ft.com.

