Поисковый сервис нового поколения Petal Search завоевал награду iF Award 2022

Отмеченный премией iF Design сервис Petal Search постоянно стремится к улучшению пользовательского опыта за счет непрерывного повышения качества услуг, благодаря которому потребители могут пользоваться удобным поиском, учитывающим их индивидуальные потребности.

Процесс поиска теперь интуитивно понятен и эффективен

Ввиду огромного количества используемых в настоящее время приложений, переключение между приложениями и поиск конкретной информации оказывается непростой задачей. Для решения этой проблемы разработчики Petal Search создали универсальное средство поиска для построения более эффективных связей между пользователями и огромным количеством информации, доступной на их устройствах.

Вместо того, чтобы открывать отдельные приложения, благодаря Petal Search пользователи могут просто выполнять все свои задачи в одном приложении. Система охватывает более 20 вертикалей, благодаря чему пользователи могут получить доступ к сервисам от различных провайдеров и найти все, что им нужно.

После открытия границ многие также задумались о путешествиях. С помощью Petal Search пользователи могут планировать каждый аспект своей поездки: находить интересные места для посещения, бронировать рейсы и отели и даже проверять актуальный прогноз погоды.

Понимать каждого человека с помощью ИИ

Petal Search стремится непрерывно повышать качество своих услуг с тем, чтобы потребители могли пользоваться удобным поиском, учитывающим их индивидуальные потребности.

С помощью технологии искусственного интеллекта Petal Search может лучше понимать намерения каждого пользователя и обеспечивать улучшенный пользовательский опыт. Освобождая пользователей от необходимости перелистывать страницы в поисках нужной информации, Petal Search сочетает результаты поиска на локальном и онлайн-уровнях, оптимизируя таким образом каждую выдачу.

По мере того, как пользователи продолжают пользоваться Petal Search, поисковая система начинает распознавать индивидуальные привычки, интересы и контекст повседневной жизни каждого пользователя. Petal Search затем предсказывает, что будет искать пользователь, и предлагает для него конкретные рекомендации, начиная с часто используемых приложений и веб-сайтов и заканчивая предстоящими задачами.

Отображая интерактивный и визуальный контент, Petal Search позволяет пользователям мгновенно находить нужную информацию в море результатов.

Стимулирование любознательности и открытий

По мере того, как Petal Search начинает все лучше понимать пользователей, система побуждает их проявлять любознательность и обнаруживать результаты, превосходящие их первоначальные ожидания. Так, например, система делает полезные подсказки, связанные с приобретенными ранее товарами, и предлагает интересный контент, имеющий отношение к прошлым поисковым запросам. Petal Search понимает уникальный язык каждого пользователя и предлагает результаты от разных провайдеров.

Комментируя получение награды, руководитель UX отдела Petal Search заявил следующее: «Для нас большая честь получить эту награду за инновации, которые мы привнесли в Petal Search, поспособствовав повышению качества универсального поиска для потребителей по всему миру. Petal Search стремится к дальнейшему совершенствованию и обновлению платформы для улучшения пользовательского опыта, включая новые функции, дизайн и меры безопасности».

На базе разработанной компанией Huawei универсальной стратегии «1+8+N» и технологий искусственного интеллекта, Petal Search формирует открытую и всеобъемлющую платформу с широким спектром контента и услуг. В перспективе Petal Search продолжит делать все возможное, чтобы предлагать своим пользователям наиболее оптимальный и приятный поиск.

Чтобы скачать приложение Petal Search и начать им пользоваться, посетите веб-сайт: https://bit.ly/3rpGYGY

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1847220/Petal_Search_wins_iF_Award_2022.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei