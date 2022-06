Petal Search ganha o prêmio iF Award 2022, sinalizando sua dedicação ao mecanismo de busca de última geração

Como vencedor do iF Award, o Petal Search se esforça constantemente para aprimorar a experiência do usuário, elevando continuamente seus serviços para que os consumidores possam desfrutar da conveniência de uma jornada de busca adaptada a eles.

Tornando a experiência de busca intuitiva e eficiente

Com o grande número de aplicativos utilizados atualmente, alternar entre aplicativos e tentar encontrar informações específicas pode significar um transtorno. Buscando oferecer uma solução para este ponto problemático, o Petal Search desenvolveu uma experiência de busca tudo-em-um para estabelecer melhores conexões entre os usuários e o conjunto de informações disponíveis em seus dispositivos.

Em vez de ter que abrir aplicativos específicos, os usuários podem facilmente executar todas as suas tarefas em um único aplicativo, graças ao Petal Search. Abrangendo mais de 20 verticais, os usuários podem acessar serviços de vários provedores diferentes para encontrar o que precisam.

Com a reabertura das fronteiras, muitos também estão considerando viajar. Com o Petal Search, os usuários podem planejar todos os aspectos de sua viagem. Encontre lugares interessantes para visitar, reserve voos e hotéis, e ainda confira as últimas condições meteorológicas, tudo dentro do Petal Search.

Compreendendo cada indivíduo com a ajuda da IA

O Petal Search se dedica a elevar continuamente seus serviços para que os consumidores possam desfrutar da conveniência de uma jornada de busca personalizada para eles.

Com a ajuda da tecnologia de inteligência artificial, o Petal Search consegue entender melhor os objetivos de cada usuário e oferecer-lhes uma experiência de busca aprimorada. Ao mesmo tempo em que poupa aos usuários o trabalho de alternar entre páginas para encontrar o que estão procurando, o Petal Search combina resultados de pesquisa local e on-line para otimizar cada pesquisa.

À medida que os usuários passam a utilizar o Petal Search, o mecanismo de busca começa a reconhecer hábitos, interesses individuais e o contexto da vida diária de cada usuário. O Petal Search então prevê o que cada indivíduo vai buscar e oferece recomendações específicas para eles, desde aplicativos utilizados com frequência, sites e tarefas futuras.

Ao exibir conteúdo interativo e visual, o Petal Search permite que os usuários localizem as informações que estão procurando no oceano de resultados instantaneamente.

Incentivando a exploração e a descoberta

À medida que o Petal Search continua a entender seus usuários, o mecanismo de busca os incentiva a explorar e descobrir resultados além de suas expectativas iniciais. A ferramenta pode apresentar sugestões úteis, como produtos relacionados aos itens que eles estão comprando, ou conteúdos interessantes relacionados a pesquisas anteriores. O Petal Search é capaz de entender o idioma específico de cada usuário e oferecer resultados de diferentes fornecedores.

Ao comentar sobre a vitória, o líder da equipe de design de UX da Petal Search disse: "Estamos honrados por receber este prêmio que reconhece a inovação que trazemos para o Petal Search, elevando a experiência de busca tudo-em-um para consumidores em todo o mundo. A equipe do Petal Search está empenhada em trazer mais melhorias e atualizações para a plataforma para aprimorar as experiências de nossos usuários, incluindo novos recursos, designs e medidas de segurança."

Com a ajuda da estratégia de todos os cenários 1+8+N da Huawei e tecnologias de inteligência artificial, o Petal Search está criando uma plataforma aberta e inclusiva com uma ampla gama de conteúdo e serviços. Pensando no futuro, o Petal Search continuará a ir além para oferecer a seus usuários a jornada de busca mais ideal e prazerosa.

Para baixar e conhecer o Petal Search, acesse: https://bit.ly/3rpGYGY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1847620/Petal_Search_wins_iF_Award_2022.jpg

FONTE Petal Search, Huawei

