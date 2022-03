POKERSTARS ET ORACLE RED BULL RACING EMBARQUENT LES FANS POUR UNE EXPERIENCE INOUBLIABLE CETTE SAISON AVEC LE "RED SPADE PASS" EXCLUSIF

Lorsqu'il s'agit de vivre une expérience inoubliable en F1, il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer que le Grand Prix de Monaco. Pour fêter le début de la saison, la première série disponible de « Red Spade Pass » offrira aux gagnants un voyage de quatre jours pour deux personnes tous frais payés à Nice et à Monaco pour assister au Grand Prix de Monaco depuis le luxueux espace privé de PokerStars en bord de mer, avec vue sur le célèbre circuit. Les gagnants auront tout le week-end pour s'imprégner de l'atmosphère unique et profiter de l'action en direct du Grand Prix le plus prestigieux de la F1.

Les deux premiers Pass seront attribués lors de tournois de poker free-to-play qui se dérouleront le samedi 2 avril sur PokerStars. D'autres « Red Spade Pass » pour Monaco apparaîtront sur la plateforme PokerStars au cours des prochaines semaines.

Ce n'est que le début : un certain nombre de récompenses et d'expériences uniques seront proposées aux joueurs PokerStars tout au long de la saison de F1, entraînant les fans et les joueurs dans une aventure inoubliable. Les « Red Spade Pass » pourront être gagnés lors de moments spéciaux sur PokerStars et PokerStars Sports.

En plus d'accès et de moments exclusifs, tous les gagnants du « Red Spade Pass » recevront également un message personnalisé de la part d'une personnalité d'Oracle Red Bull Racing, des produits dérivés PokerStars et Oracle Red Bull Racing, une séance de coaching de poker avec un ambassadeur PokerStars ou un coach PokerStars, ainsi que des offres pour PokerStars et PokerStars Sports*.

Le directeur de l'équipe Oracle Red Bull Racing et PDG, Christian Horner, déclare : "La saison s'annonce inoubliable et nous sommes ravis que, grâce à ce partenariat, la communauté PokerStars et au-delà soit à nos côtés à chaque étape."

Tom Warren, directeur marketing du groupe PokerStars, ajoute : "Le partenariat avec Oracle Red Bull Racing est axé sur le divertissement et s'inscrit dans notre vision d'offrir à notre communauté des moments uniques qu'elle n'oubliera jamais. Nous avons encore plus de récompenses à venir, alors restez à l'écoute pour d'autres nouvelles passionnantes. La saison sera mémorable pour notre communauté, sur les circuits et en dehors !

PokerStars, la première marque mondiale de jeux et de divertissement en ligne, a annoncé son partenariat avec Oracle Red Bull Racing au début de l'année. Ce partenariat pluriannuel, qui comprend le marquage de la RB18 et des combinaisons de course, s'adresse à l'audience croissante de la F1, les progrès technologiques permettant d'offrir aux fans des moyens nouveaux et uniques pour profiter de ce sport.

Cette nouvelle relation permet à Oracle Red Bull Racing et à PokerStars de toucher un public qui partage des passions et des intérêts similaires, tout en récompensant et en engageant les fans et les joueurs existants de manière nouvelle et unique avec des divertissements liés à la Formule 1, ainsi que des expériences, des promotions, des concours et des contenus épiques. Le partenariat prendra vie à travers l'offre complète de produits PokerStars et PokerStars Sports.

Pour participer et savoir comment gagner, rendez-vous sur le site suivant.

*Disponible selon la région

Les jeux d'argent et de hasard sont réservés aux personnes âgées de 18 ans et plus.

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance...

Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).

Pour plus d'information, merci de contacter [email protected] =

A propos de PokerStars

PokerStars exploite les sites de poker en ligne les plus populaires au monde, au service de la communauté mondiale de poker. Depuis son lancement en 2001, PokerStars est devenu le premier choix des joueurs du monde entier, avec plus de tournois quotidiens que partout ailleurs et avec la meilleure sécurité en ligne. Plus de 200 milliards de mains ont été distribuées sur PokerStars, ce qui est plus que sur n'importe quel autre site.

PokerStars est la propriété de Flutter Entertainment plc. (LSE : FLTR ; EURONEXT : FLTR).

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1773906/PokerStars_Red_Spade_Pass.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1773438/PokerStars_Red_Spade_Pass.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1164298/PokerStars_Logo.jpg

