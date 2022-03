POKERSTARS.NET E ORACLE RED BULL RACING LEVAM OS FÃS EM UM PASSEIO ÉPICO NESTA TEMPORADA COM O EXCLUSIVO 'RED SPADE PASS'

Quando se trata de experiências épicas na F1, não há lugar melhor para começar do que o Grande Prêmio de Mônaco, em 29 de maio. Para comemorar o início da temporada, o primeiro conjunto de 'Passes Red Spade' disponíveis premiará os vencedores com uma viagem de quatro dias com todas as despesas pagas para duas pessoas a Nice e Mônaco para assistir ao mundialmente famoso Grande Prêmio de Mônaco a partir do luxuoso local privado à beira-mar do PokerStars, com vista para o pista famosa. Os vencedores terão todo o fim de semana para absorver a atmosfera única e curtir a ação ao vivo no Grand Prix mais glamouroso da F1.

Os dois primeiros 'Passes' serão concedidos através de torneios de pôquer free-to-play que acontecerão no sábado, 2 de abril, no PokerStars.net, com mais 'Passes Red Spade' para Mônaco surgindo no universo PokerStars.net nas próximas semanas.

Esta é apenas a primeira de uma série de recompensas e experiências épicas que estarão disponíveis para os jogadores do PokerStars.net ao longo da temporada de F1, levando fãs e jogadores a um passeio inesquecível, construído em torno da missão de oferecer aos jogadores experiências épicas. O 'Red Spade Pass' estará disponível para ganhar em momentos especiais através de uma variedade de rotas diferentes no PokerStars.net, PokerStars Casino e PokerStars Sports.

Além de acessos e momentos exclusivos, todos os vencedores do 'Red Spade Pass' também receberão uma mensagem personalizada de um nome Oracle Red Bull Racing, produtos do PokerStars.net e Oracle Red Bull Racing, uma sessão de treinamento de poker com um Embaixador do PokerStars.net ou PokerStars Learn treinador e ingressos do PokerStars Sports, Casino e Poker*.

O diretor e CEO da Oracle Red Bull Racing Team, Christian Horner, disse: "Esta será uma temporada épica e estamos empolgados que, por meio dessa parceria, a comunidade PokerStars.net e além estarão conosco a cada passo do caminho".

O Diretor de Marketing do Grupo PokerStars.net, Tom Warren, disse: "A parceria com a Oracle Red Bull Racing tem o entretenimento no centro, apoiando nossa visão de proporcionar momentos épicos à nossa comunidade que eles nunca esquecerão. Temos ainda mais recompensas por vir, então fique ligado para mais novidades interessantes. Será uma temporada memorável para nossa comunidade dentro e fora das pistas!"

A marca líder global de jogos e entretenimento online, PokerStars.net, anunciou a parceria com a Oracle Red Bull Racing no início deste ano. A parceria de vários anos, que apresenta a marca no RB18 e nos trajes de corrida, é voltada para o crescente público da F1, à medida que os avanços tecnológicos crescentes ajudam a atender e fornecer aos fãs maneiras novas e únicas de desfrutar do esporte.

O novo relacionamento permite que o Oracle Red Bull Racing e o PokerStars.net alcancem públicos que compartilham paixões e interesses semelhantes, enquanto recompensa e envolve os fãs e jogadores existentes de maneiras novas e únicas com entretenimento alimentado pela Fórmula 1, bem como experiências e conteúdos épicos . A parceria ganhará vida através da oferta completa de produtos PokerStars Casino, PokerStars.net e PokerStars Sports do PokerStars.net.

Para se envolver e descobrir como ganhar, acesse PokerStars Blog.

*Onde disponível dependendo da região

Jogue com responsabilidade! Para mais informações sobre jogo responsável, visite nosso site em http://www.pokerstars.net/about/responsible-gaming/

Para mais informações, por favor contacte [email protected].

