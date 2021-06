Pokras Lampas präsentierte das Kunstobjekt, das die Grundlage für die allererste NFT-Trophäe in der Geschichte des Weltfußballs für das beste Tor der UEFA EURO 2020 bilden wird

Nach der Idee des Künstlers soll die Installation bis zum 12. Juni fertiggestellt werden. Das Kunstobjekt besteht aus 432 Fußballbällen mit kalligrafischer Verzierung, in welcher der Name der Meisterschaft, der Firmenname Gazprom, der Name des internationalen sozialen Programms der PAO Gazprom für Kinder „Fußball für Freundschaft" und dessen Werte – Freundschaft, Gleichheit, Gerechtigkeit, Gesundheit, Frieden, Hingabe, Sieg, Tradition und Ehre – verschlüsselt sind. Nur der Ball des Siegers bleibt von der Kalligraphie unberührt – bis zu dem Zeitpunkt, an dem sein Name bekannt wird. Die Bälle bilden einen offenen Kunstraum, in dem jedermann ungewöhnliche Inhalte für sein Publikum kreieren kann.