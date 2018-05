Política de troca e desistência pode ser fator de compra para e-commerces

Pelo Código de Defesa do Consumidor, o cliente tem direito a desistir de uma compra realizada online ou solicitar a troca em até 7 dias, a partir da data de recebimento do produto. Porém quando esse processo é realizado de forma rápida e descomplicada, o e-commerce consegue evitar danos em sua credibilidade, chegando até mesmo a tornar um fator para fidelização do cliente. A mesma pesquisa do Invesp mostrou que 92% dos clientes tendem a retornar a fazer compras em sites onde realizaram a devolução de um produto em um processo simples.

"É essencial que esse momento de 'decepção' com o produto que comprou não acabe tornando-se também decepção com a loja. Em casos de desistência, tentamos compreender o por que do produto não ter atendido a expectativa do cliente e sugerimos a troca para um modelo mais próximo de sua necessidade. Assim não só reduzimos as perdas, como também deixamos uma boa imagem da loja para o cliente", explica Adriana Maia, da OfficeTotalShop.

Além disso a pesquisa do Invesp também mostrou que o conceito de logística reversa também é um fator de compra para muitos clientes. 67% dos consumidores online verificam a política sobre devolução de produtos de um site antes de fechar a compra, levando a crer que quanto mais simples e claros sejam os procedimentos de devolução, maior a confiança no e-commerce.

Tudo isso mostra que a logística reversa não deve ser considerado um transtorno para os e-commerces, mas sim um ponto importante no atendimento pós-venda, podendo resultar em uma melhor experiência para o consumidor, com grandes chances de retorno a médio e longo prazo.

OfficeTotalShop

Contato: Daniel Monteiro - (21) 3993-1862

FONTE OfficeTotalShop

SOURCE OfficeTotalShop

Related Links

https://www.officetotalshop.com.br