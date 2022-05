POLÍTICA GLOBAL ELIMINARÁ DORES DE CABEÇA DAS VIAGENS INTERNACIONAIS

Concebida em cooperação com a Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO) da ONU, a estrutura proposta erradicará a confusão nas viagens internacionais para passageiros, companhias aéreas e governos, criando um recurso on-line único, claro e atualizado, que estabelecerá os requisitos para entrada em todos os países participantes.

A política será enviada à Assembleia Geral da Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO) com o objetivo de receber a aprovação dos estados-membros em outubro deste ano.

Sua Excelência Abdulaziz bin Abdullah al-Duailej, presidente da GACA, declarou: "A pandemia expôs como o mundo está realmente desconectado. Nossa pesquisa mostra que muitas pessoas optaram por não viajar em 2021 – e não viajarão em 2022 – devido às confusas exigências sanitárias para circulação entre os países. Temos o prazer de lançar a política Harmonising Air Travel, uma proposta de estrutura que unificará e fortalecerá nosso setor permitindo que ele supere futuras crises sanitárias.

"A aviação é a força vital da economia global, e é crucial protegê-la contra futuras interrupções. A estrutura da política Harmonising Air Travel demonstra o papel de liderança que a Arábia Saudita está assumindo para garantir que o setor prospere nos próximos anos."

De acordo com a recente pesquisa da YouGov, atualmente 32% dos americanos, 47% das pessoas no Golfo, 40% das pessoas na Itália e 40% das pessoas no Reino Unido afirmam que a confusão em relação aos requisitos sanitários os impedirá de viajar em 2022.

A política desenvolverá um mecanismo de relatório internacional harmonizado para crises sanitárias utilizando ferramentas de comunicação digital criadas especificamente para este fim, processos de governança e coordenação de classe mundial e um sistema que viabilizará a conformidade universal, como um certificado de saúde digital reconhecido globalmente.

Como resultado, os viajantes terão acesso a diretrizes e requisitos claros necessários para ir da origem ao destino. A plataforma universal será capaz de integrar todos os sistemas existentes de comunicação de crises sanitárias da aviação internacional e de governo a governo.

O white paper da política Harmonising Air Travel foi lançado no primeiro Future Aviation Forum em Riad. Patrocinado pela GACA, líderes globais, representantes do setor de aviação e reguladores se reuniram para encontrar soluções para os maiores desafios do setor – incluindo experiência de passageiros, sustentabilidade e recuperação de negócios pós-COVID.

A Arábia Saudita pretende se tornar o principal centro de aviação do Oriente Médio. O setor de transporte e logística da Arábia Saudita, um importante pilar do plano de transformação econômica Vision 2030, está passando por um rápido desenvolvimento. O Reino tem como objetivo gerar SAR 356 bilhões, ou pouco menos de USD 100 bilhões, em investimentos em seu setor de aviação até 2030.

