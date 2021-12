Polkadot lança parachains

Os blockchains que rodam em paralelo dentro do ecossistema Polkadot criarão novas oportunidades por meio de cadeias interconectadas e iniciando a próxima fase da internet descentralizada, a Web3

BERLIM, 18 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Com a popularização dos blockchains nos últimos anos, a falta de interoperabilidade entre as cadeias continua sendo um grande obstáculo. Hoje, após cinco anos de desenvolvimento técnico, a Polkadot tem o orgulho de lançar as primeiras parachains, blockchains individuais que rodam em paralelo no ecossistema Polkadot, em sua rede. Este marco representa um grande avanço para a tecnologia blockchain interconectada. As parachains poderão interagir perfeitamente dentro do ecossistema Polkadot.

Os slots no blockchain principal da Polkadot, seu Relay Chain, são alocados por meio de leilões. Os vencedores do primeiro leilão incluem equipes de parachain com foco em uma variedade de tópicos, desde finanças descentralizadas até investimentos e empréstimos, bem como contratação inteligente. Acala, Moonbeam, Parallel Finance, Astar e Clover são os vencedores. Eles poderão alugar um slot na Relay Chain da Polkadot por até 96 semanas de cada vez. E à medida que o ecossistema cresce, especialmente com o surgimento de metaversos, dezenas de protocolos se tornarão cada vez mais visíveis. Nesse cenário, não haverá um único blockchain, mas teremos várias cadeias interconectadas.

"Depois de apostar na Polkadot e na estrutura do Substrate quando começamos a construção há mais de dois anos, não poderíamos estar mais entusiasmados por lançar a parachain da Acala para oferecer uma plataforma DeFi e uma stablecoin nativa e descentralizada (aUSD) para o ecossistema Polkadot e muito mais", disse Bette Chen, cofundadora da Acala.

A Polkadot foi lançada em maio de 2020 com o objetivo de defender um futuro de múltiplas cadeias "fragmentadas" para facilitar a interoperabilidade das redes blockchain. Para tornar esta interoperabilidade uma realidade, o Dr. Gavin Wood, fundador da Polkadot e cofundador da Ethereum, criou uma camada zero conhecida como Relay Chain, que suporta 100 parachains e blockchains soberanos que trabalham em paralelo com alto nível de segurança.

Os desenvolvedores de blockchain sabem que operar em uma rede distribuída pode ser desafiador, mas as ferramentas técnicas estão ficando cada vez melhores. "Nenhum projeto de blockchain funciona de forma ideal para todos os casos de uso. Cada cadeia vem com a necessidade de fazer escolhas, fazendo com que seja boa para algumas aplicações, mas não para outras. O modelo parachain foi criado com a crença de que o futuro da Web 3 envolverá muitos tipos diferentes de blockchains trabalhando juntos. Assim como a versão atual da internet atende a diferentes necessidades, os blockchains precisam ser capazes de oferecer uma variedade de serviços. Os parachains resolvem isso", disse o Dr. Gavin Wood.

Em última análise, a Polkadot oferecerá 100 slots de parachain. Os slots adicionais serão alocados em lotes nos próximos meses. Nem todos esses slots serão alocados por meio de leilões de slots de parachain, uma vez que alguns serão utilizados para parachains e parathreads de governança visando um bem comum. Com o aumento do número de equipes de parachain conectadas, uma gama crescente de soluções para Polkadot, a visão da rede de uma internet - Web3 mais diversificada, descentralizada e interoperável, se tornará realidade.

O próximo lote de leilões da Polkadot começará em ou por volta de 23 de dezembro de 2021. O segundo lote contará com seis leilões no total, e as seis parachains vencedoras serão integradas em 11 de março de 2022, ou em data próxima.

