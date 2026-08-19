POLLO CAMPERO VUELVE A OFRECER EL QUESO, UNO DE LOS PLATOS FAVORITOS DE LOS CLIENTES, POR TIEMPO LIMITADO, Y AMPLÍA SU OFERTA CON NUEVOS PLATOS EN LA CARTA

El menú «Everything Queso» ofrece a los clientes nuevas y apetecibles formas de disfrutar del pollo estrella de la marca

DALLAS, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pollo Campero, la cadena de restaurantes fast-casual de origen guatemalteco conocida por su delicioso pollo frito y asado, potencia el sabor este otoño con el regreso de su queso, uno de los favoritos de los clientes, disponible por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

Esta oferta por tiempo limitado es la estrella del nuevo menú «Everything Queso», que se basa en la irresistible combinación de queso y beicon y ofrece a los clientes múltiples formas de disfrutar de su sabor y de acompañar el delicioso, tierno y jugoso pollo de la marca:

Bocadillo de pollo con queso y beicon: Sándwich de pollo Campero con queso cremoso y suave y trocitos de beicon crujiente, servido en un panecillo brioche suave y untado con mantequilla

Sándwich de pollo Campero con queso cremoso y suave y trocitos de beicon crujiente, servido en un panecillo brioche suave y untado con mantequilla Patatas fritas de yuca con queso y beicon o patatas fritas : Crujientes y doradas tiras de yuca o patatas fritas con queso y trocitos de beicon por encima

: Crujientes y doradas tiras de yuca o patatas fritas con queso y trocitos de beicon por encima Acompañamiento de queso: Diseñado para mojar o como acompañamiento de cualquier plato favorito de los clientes de Campero.

«Nuestros clientes llevan pidiendo que volvamos a incluir en la carta nuestro sándwich de pollo con queso y beicon desde el momento en que lo retiramos, así que sabíamos que teníamos que volver a ofrecerlo, y esta vez de una forma que se pueda disfrutar en toda nuestra carta», afirmó Karla Patino, vicepresidenta de marketing y ventas de Pollo Campero. «Nuestro menú "Everything Queso" se basa en añadir capas de sabor y textura cremosa al sándwich de pollo Campero, a las patatas fritas y a las tiras de yuca fritas, para ofrecer a los clientes aún más formas de disfrutar de los platos del menú que ya les encantan».

El «Queso» ya está disponible en los establecimientos de Pollo Campero participantes de todo el país, tanto en el propio restaurante como a través de la aplicación de la marca y de sus socios de reparto a domicilio.

Para obtener más información sobre Pollo Campero y encontrar el local más cercano, visita us.campero.com.

Acerca de Pollo Campero USA

Pollo Campero, marca insignia de Corporación Multi Inversiones (CMI) y tesoro nacional de Guatemala y El Salvador, es famosa por su delicioso pollo frito y asado, elaborado según recetas familiares transmitidas de generación en generación. Desde su fundación en Guatemala en 1971, la marca ha pasado de ser una de las favoritas a nivel local a convertirse en una potencia mundial, atendiendo a más de 80 millones de clientes al año con su sabor característico y su excelente servicio. En la actualidad, Pollo Campero cuenta con más de 350 restaurantes repartidos por Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, México, Honduras y Ecuador, de los cuales más de 150 se encuentran en Estados Unidos. Más allá de la cocina, Pollo Campero apuesta por el impacto social. El Instituto Campero lleva 30 años ofreciendo oportunidades educativas a los empleados, mientras que la Gran Rifa «Únete a AYUVI» lleva más de dos décadas apoyando a los niños con cáncer. Pollo Campero también colabora con el St. Jude Children's Research Hospital desde 2018, apoyando su misión de salvar vidas desde hace casi 10 años. Para obtener más información, visita us.campero.com.

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FUENTE Pollo Campero