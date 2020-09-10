Полугодовой отчет Shanghai Electric демонстрирует колоссальный рост спроса на решения для возобновляемой энергетики

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 10 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), ведущий международный производитель и поставщик энергогенерирующего, промышленного оборудования и сервисов интеграции, недавно обнародовала свой финансовый отчет за первую половину 2020 года.

Ключевые выводы из полугодового финансового отчета Shanghai Electric

Валовая выручка компании увеличилась на 0,53% в годовом исчислении

Совокупный рост новых заказов на энергетическое оборудование, интеграционные услуги и промышленное оборудование составил 40,75%

Рост заказов на оборудование для ветровой энергетики достиг 505,84%

Усилился акцент на сегментах промышленной цифровизации и "умных городах"

Рост валовой выручки на 0,53%, или почти на 280 миллионов юаней, был связан с огромным количеством новых заказов на энергетическое оборудование, услуги интеграции и промышленное оборудование. Наибольший рост наблюдался в числе новых заказов на энергетическое оборудование: их количество более чем удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а общая сумма превысила 52 млрд юаней. Что же касается других направлений деятельности, стоимость заказов на промышленное оборудование и достигла 27 млрд юаней, а заказы на интеграционные сервисы увеличились на 2 млрд юаней по сравнению с первым полугодием 2019 года, составив почти 29 млрд юаней.

Обеспечив фундамент для активного роста сегмента энергетического оборудования за первые шесть месяцев 2020 года, число новых заказов на новые энергосистемы подскочило сразу до 47 млрд юаней. На долю подобного оборудования, используемого главным образом в энергоаккумуляторах и при выработке электричества с использованием энергии солнца, ветра и биомассы, пришлось почти 80% всех показателей сегмента. В оставшиеся 20% вошла техника для традиционного производства электричества на базе угля, газа и атомной энергии.

В сегменте инновационной энергетики заказы только на оборудование для выработки ветровой энергии выросли на 505,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост был отчасти обусловлен технологическими прорывами в разработке и производстве самой высокомощной в Китае ветровой офшорной турбины 8MW-167, а также июньским сообщением о намерении компании провести IPO своего подразделения ветровой энергетики. Кроме энергии ветра Shanghai Electric также делает акцент на оборудовании для ядерной энергетики - рост новых заказов в этом полугодии составил 244,8%. Все эти достижения отражают стремление Shanghai Electric использовать колоссальные возможности растущего рынка возобновляемых и инновационных энергетических решений.

Кроме возобновляемой энергетики компания также специализируется на разработке систем для "умных городов". Определив четыре основных технических сферы для трансформации, компания активно взаимодействует с местными властями и крупными региональными партнерами над претворением концепции "умного города" в реальность. Развивая современные города с помощью умных решений для энергетики, производства и транспорта, компания Shanghai Electric намерена сыграть ключевую роль в прогрессе китайской урбанистики.

Акцент на умном производстве, транспорте и сервисах также отразился на полугодовом финансовом отчете предприятия ростом числа новых заказов на подобную продукцию более чем на 3 716% - до 2,2 млрд юаней. Не так давно компания представила уже успевшую завоевать авторитет платформу промышленного Интернета SEunicloud, охватывающую четыре основных сегмента цифровых сервисов: облако, цепочки поставок, электронную коммерцию и смарт-контракты. Эта платформа направлена на ускоренную эволюцию энергетической отрасли.

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