Sprawozdanie półroczne Shanghai Electric wykazuje duży wzrost zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych

SZANGHAJ, 11 września 2020 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), wiodący międzynarodowy producent urządzeń do produkcji energii elektrycznej, urządzeń przemysłowych i dostawca usług integracji opublikował półroczne sprawozdanie finansowe 2020.

Główne wnioski płynące ze sprawozdania finansowego Shanghai Electric za pierwsze półrocze 2020 r.

Wzrost przychodów brutto rok do roku wyniósł 0,53%.

Łączny wzrost nowych zamówień na urządzenia elektroenergetyczne, usługi integracji i urządzenia przemysłowe wyniósł 40,75%.

Wzrost zamówień obejmujących energetykę wiatrową wyniósł 505,84%.

Coraz większe zainteresowanie cyfryzacją przemysłu i rozwojem inteligentnych miast.

Przy odnotowanym wzroście wynoszącym 0,53%, wzrost przychodów brutto wynoszący niemal 280 mln RMB był rezultatem ogromnej liczby nowych zamówień na urządzenia elektroenergetyczne, usługi integracji i urządzenia przemysłowe. Najwyższy wzrost odnotowano w zakresie nowych zamówień dla sektora urządzeń elektroenergetycznych, który zwiększył się ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. i wynosi obecnie 52 mld RMB. W przypadku innych dużych sektorów, nowe zamówienia na urządzenia przemysłowe osiągnęły wartość 27 mld RMB, a nowe zamówienia na usługi integracji odnotowały wzrost o 2 mld RMB w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r. i osiągnęły poziom 29 mld RMB.

Wartość nowych zamówień na urządzenia elektroenergetyczne wzrosła do poziomu 47 mld RMB, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju całego sektora w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. Zamówienia na sprzęt, stosowany głównie do celów magazynowania i produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna, wiatrowa, biomasa), obejmują blisko 80% łącznej wartości całego sektora. Pozostałe 20% odpowiada za tradycyjną produkcję elektryczności z wykorzystaniem węgla, gazu i energii jądrowej.

W zakresie nowych źródeł energii, same urządzenia do generowania energii wiatrowej odnotowały wzrost o 505,84% rok do roku. Wzrost ten był częściowo wynikiem dokonania przełomów technologicznych w opracowaniu i produkcji najbardziej wydajnej działającej turbiny wiatrowej w Chinach, morskiej turbiny wiatrowej 8MW-167, i ogłoszenie planów grupy w sprawie oferty publicznej IPO na jej oddział energetyki wiatrowej. Oprócz energetyki wiatrowej, Shanghai Electric również koncentrował się na urządzeniach stosowanych w energetyce jądrowej, przy czym wzrost nowych zamówień wyniósł 244,8% w pierwszym półroczu 2020 r. Postępy te odzwierciedlają ukierunkowanie grupy Shanghai Electric na wykorzystanie koniunktury na ogromnym wschodzącym rynku rozwiązań w zakresie nowych i odnawialnych źródeł energii.

Oprócz odnawialnych źródeł energii, grupa Shanghai Electric koncertowała się również na budowie przyszłości inteligentnych miast. Identyfikując cztery istotne obszary techniczne, w których należy wprowadzić zmiany. Grupa współpracowała z władzami lokalnymi i innymi znaczącymi partnerami lokalnymi w celu urzeczywistnienia idei inteligentnych miast. Poprzez budowę miast, zapewnianie inteligentnych rozwiązań w dziedzinie energetyki, produkcji i transportu, Shanghai Electric jest gotowa na odegranie kluczowej roli w tworzeniu chińskich inteligentnych miast przyszłości.

Ze względu na ten kierunek działalności, rozwój w dziedzinie inteligentnej produkcji, inteligentnego transportu i inteligentnych usług został ujęty w półrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy ze wzrostem nowych zamówień na budowę inteligentnych systemów transportowych i usług wynoszącym ponad 3716%, do poziomu 2,2 mld RMB. Grupa uruchomiła nagradzaną internetową platformę przemysłową SEunicloud , obejmującą cztery główne obszary usług cyfrowych: chmurę, łańcuch dostaw, e-commerce i inteligentne kontrakty, w celu przyspieszenia ewolucji prac i reorganizacji przemysłu energetycznego.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric