Polycor accorde à HBI une exclusivité en vue de la cession de ses activités en France

MASSANGIS, France, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Polycor a reçu une offre ferme de la société HBI (société mère de Iribarren Pierres Naturelles), en vue d'acquérir la totalité du capital de Polycor France Holding SAS (la «Société »). La Société, au travers de ses filiales Polycor France et Rocamat, est un acteur majeur de la production de pierre de construction et le premier producteur de pierre naturelle en France.

Compte tenu de la qualité industrielle et financière de la proposition de HBI, Polycor a décidé d'entrer en négociations exclusives avec HBI. La signature du contrat d'acquisition n'interviendrait, le cas échéant, qu'à l'issue de la procédure d'information et de consultation de l'instance représentative du personnel de Rocamat. La réalisation définitive de l'opération pourrait avoir lieu au cours du 4ième trimestre 2025.

Anthony Pagano, PDG de Polycor, a déclaré : « Nous serions heureux de céder la propriété de nos actifs uniques et historiquement importants en France à HBI et à son fondateur Bertrand Iribarren, qui ont une longue expérience dans l'industrie de la pierre naturelle en France. La cession de nos activités en France permettrait à Polycor de se concentrer davantage sur l'Amérique du Nord, où nous voyons de nombreuses opportunités de croissance, tant de manière organique que par le biais d'acquisitions. »

Bertrand Iribarren, gérant de la société HBI, a déclaré : « Nous sommes honorés d'avoir conclu un accord exclusif avec Polycor et je remercie la direction de Polycor pour la confiance qu'elle nous accorde. Ce rachat permettra de préserver un savoir-faire d'excellence, de valoriser les ressources locales et de préparer l'avenir de la filière dans une logique durable et responsable. »

À Propos de Polycor

Polycor est un leader mondial dans l'industrie de la pierre naturelle. Fondé à Québec en 1987, Polycor emploie plus de 1 000 personnes au Canada, aux États-Unis et en France. Sa réputation mondiale repose sur un grand héritage de travail de la pierre sur des monuments historiques et des projets institutionnels, commerciaux et résidentiels.

À Propos de HBI

Depuis plus de 30 ans, la famille Iribarren incarne l'excellence de la pierre naturelle française. Portée par une histoire familiale forte, un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération, et un engagement constant en faveur de la qualité, de la durabilité et de l'élégance, l'entreprise s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable de la filière pierre en France.

Pour plus d'information

[email protected]