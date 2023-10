PolyCycl et Re Sustainability nouent un partenariat stratégique pour établir des installations de préparation de matières premières en plastique pour des initiatives de recyclage chimique et d'économie circulaire

CHANDIGARH et HYDERABAD, Inde, 31 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Re Sustainability Limited (anciennement connue sous le nom de Ramky Enviro Engineers), la plus grande entreprise de gestion intégrée des déchets d'Asie, et PolyCycl Private Limited, un pionnier dans le recyclage chimique des déchets plastiques post-consommation, ont annoncé une collaboration commerciale pour le développement d'un réseau d'installations de matières premières en Inde pour le recyclage chimique des plastiques.

La collaboration vise à extraire les plastiques de qualité inférieure, tels que les films flexibles à usage unique et les déchets d'emballage, provenant de plusieurs flux et à les préparer comme matière première pour les projets de recyclage chimique menés par PolyCycl et ses partenaires. Ces plastiques sont un mélange de différentes résines et ont tendance à présenter un degré élevé de contamination, ce qui les rend incompatibles avec la conversion en granulés à l'aide des méthodes classiques de recyclage mécaniques. En tirant parti des techniques de recyclage chimique, ces plastiques seront transformés en une gamme de molécules d'hydrocarbures qui serviront d'éléments fondamentaux pour la fabrication de polymères circulaires durables, de produits chimiques écologiques et de carburants renouvelables.

Les entreprises cherchent à établir la première installation de tri et de prétraitement de ce type à Delhi.

Selon les données de l'Office central de contrôle de la pollution indien, plus de 10 000 tonnes de déchets plastiques finissent chaque jour dans des sites d'enfouissement à travers le pays. À l'échelle mondiale, plus de 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produites depuis les années 1950, et plus de 5 milliards de tonnes sont aujourd'hui jetées dans des sites d'enfouissement dans différentes parties du monde.

« D'un point de vue matériel, les déchets plastiques constituent une réserve d'hydrocarbures que nous avons au-dessus du sol. Bien qu'ils posent actuellement des défis environnementaux et sociétaux, notre collaboration avec Re Sustainability vise à les convertir en une ressource précieuse pour une économie circulaire du plastique au plastique, a déclaré Amit Tandon, directeur général de PolyCycl. Grâce à cette collaboration, nous sommes impatients de démontrer la faisabilité de l'extraction à l'échelle commerciale des déchets plastiques de faible qualité provenant des sites d'enfouissement, en utilisant des méthodes automatisées et à haut rendement. Une grande partie de ces plastiques ne peuvent pas être recyclés par des méthodes traditionnelles et cette collaboration vise à étendre le volume de plastiques recyclés dans le pays. »

« Le parcours de Re Sustainability vers la récupération durable des ressources et l'économie circulaire démontre notre engagement à créer de la valeur à long terme et à renforcer la résilience pour un monde plus durable. Nous considérons l'innovation écologique et les partenariats comme les deux moteurs les plus importants de l'économie circulaire en Inde ; ils permettent à la fois la protection de l'environnement et la récupération des ressources à grande échelle », a déclaré M. Masood Mallick, directeur général de Re Sustainability Limited.

À propos de Re Sustainability Limited

Re Sustainability Limited (ReSL), une entreprise soutenue par KKR, est un important fournisseur de services complets de gestion environnementale, spécialisé dans les solutions durables.

ReSL offre divers services et solutions environnementales, notamment de gestion des déchets (dangereux, municipaux et biomédicaux), de mise en conformité MAR POL, de réduction des déchets de construction, de gestion des déchets électroniques, de conversion des déchets en énergie, de recyclage (eaux usées, papier et plastique), de gestion intégrée des déchets, d'assainissement de l'environnement, d'usines de traitement des effluents (ETP) de pointe, de traitement des eaux usées, de gestion automatisée des parkings et de gestion des installations.

Avec une présence mondiale en Inde, à Singapour, aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite, au Koweït, à Oman, en Tanzanie et aux États-Unis, ReSL s'appuie sur plus de 25 ans d'expérience pour fournir des solutions complètes tout au long de la chaîne de valeur des déchets.

Intégrant des technologies de pointe, des pratiques durables et de la conformité réglementaire, ReSL permet aux organisations d'atteindre leurs objectifs en matière de durabilité dans un paysage environnemental complexe.

À propos de PolyCycl

PolyCycl est une entreprise de technologie de l'économie circulaire qui se concentre sur le recyclage des déchets plastiques de faible qualité en matières premières chimiques de haute qualité pour une utilisation dans la production de nouveaux plastiques et d'autres produits durables.

La technologie brevetée de la société convertit les plastiques détournés des sites d'enfouissement en huiles hydrocarbonées via un processus thermochimique rentable et entièrement continu. Ces huiles polyvalentes servent de matières premières pour la production de nouveaux plastiques à faible teneur en carbone, de produits chimiques durables et d'additifs écologiques destinés à être utilisés dans diverses industries dans les secteurs de transport et de l'aviation.

Pour compléter le processus de conversion, PolyCycl possède également une expertise exclusive dans l'extraction des déchets plastiques provenant de flux de déchets mixtes et dans la purification des huiles hydrocarbonées générées par le processus de conversion.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.polycycl.com/

