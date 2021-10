Polygiene Brasil e Oceano Surfwear unem-se em coleção dedicada ao ícone Everaldo Pato Teixeira

Os produtos são todos desenvolvidos no Brasil e a busca por materiais sustentáveis é parte importante da identidade da Oceano - trazendo conforto, estilo de vida e um espírito livre para vestir e sentir a natureza. É moda e um estilo de vida, atendendo assim a todas as necessidades dos amantes do esporte. Ambas as empresas compartilham o foco na sustentabilidade - criando roupas que permanecem fresh e duram mais - reduzindo o impacto no meio ambiente.

"Bom, é muito importante ter o Polygiene® neste projeto, já que minha ideia sempre foi que a Oceano deveria criar uma coleção que visasse a preservação dos oceanos e a redução do impacto no meio ambiente em geral. A tecnologia Polygiene fez a diferença nessa coleção, pois além de manter as camisetas longe da máquina de lavar por mais tempo e evitar odores, também deu um toque especial ao tecido, afirma Everaldo "Pato" Teixeira, surfista profissional.

"Escolhemos o tratamento anti-odor da Polygiene porque com esse acabamento podemos usar mais nossas camisetas e lavá-las menos, reduzindo assim o impacto ambiental", afirma Affonso Eggert, fundador e CEO da Oceano Surfwear.

As camisetas da coleção Legends contam com a tecnologia Stays Fresh da Polygiene e são dedicadas ao ícone do surfe brasileiro Everaldo "Pato" Teixeira, atleta do surf de ondas gigantes, multi-board rider da série NALUPELOMUNDO do canal brasileiro OFF, e patrocinado pela Oceano Surfwear. As camisetas vêm com a garantia de que você pode usar mais e lavar menos - aliviando a carga poluidora do nosso planeta e dos nossos oceanos.

"O Brasil, com seu grande mercado local, é de grande interesse para nós. Recentemente, começou a decolar e, portanto, planejamos um crescimento constante nos próximos anos. O fato de o Brasil estar começando a ser um player importante no mundo do surf, onde nossas tecnologias se encaixam perfeitamente, é com certeza um grande benefício agregado ", acrescenta Ulrika Björk, CEO da Polygiene.

Sobre Oceano Surfwear

OCEANO SURFWEAR, NOSSA HISTÓRIA, NASCEMOS COM O ESPÍRITO LIVRE.

Tudo começou em 1980, na cidade catarinense de Joinville, com um surfista apaixonado que decidiu fabricar pranchas de surfe, com a alma vinda direto do oceano. Somos uma paixão pelo surf que virou negócio, transformando o esporte que você ama em uma forma de viver também fora d'água. Das pranchas de surf, a conexão com o surf passou a inspirar e estampar camisetas masculinas, o que se tornou uma oportunidade. O novo segmento foi um sucesso e hoje faz parte da nossa história, essencialmente ligada ao estilo de vida surfista em coleções que trazem a sensação de "pé na areia" a quem o veste. Hoje eles têm 766 pontos de venda e um conceito e flagship store em Balneário Camboriú - Santa Catarina, no sul do Brasil, servindo como referência de conceito de marca para que seus consumidores tenham uma verdadeira experiência e sintam toda a vibe que a marca proporciona e oferece aos seus consumidores e surfistas. Mais informações: www.oceano.com.br/

Sobre a Polygiene

Como líderes mundiais em tecnologias inovadoras, queremos mudar a maneira como vemos os produtos - de consumíveis rápidos a duráveis. Tratamos roupas, acessórios, produtos domésticos e têxteis para ajudar as pessoas a se manterem fresh, lavar menos e permitir que roupas e produtos durem mais. Mais de 300 marcas premium globais optaram por usar a marca Polygiene® com seus produtos. Com a subsidiária integral Addmaster Holdings Limited, agora temos a possibilidade de oferecer soluções para superfícies macias e duras. A Polygiene está listada no Nasdaq First North Growth Market em Estocolmo, Suécia. Para mais informações: www.polygiene.com.

