Polygiene e parceira brasileira Conquista Montanhismo lançam coleção de camisetas

A coleção foi lançada em setembro de 2019, e em breve também terá o início do programa de TV chamado "Elementos extremos", no popular Canal Off, onde Edemilson Padilha é um dos anfitriões.

"O Brasil é um mercado novo e importante para nós e é com grande satisfação que agora fazemos parceria com a Conquista como nosso primeiro parceiro brasileiro. Nosso foco é adicionar um número de marcas parceiras, na maior economia da América Latina, em um futuro próximo ", acrescenta Ulrika Björk, CEO da Polygiene.

Sobre Conquista Montanhismo

A empresa foi fundada em 1990 por jovens que buscavam um pouco de aventura e equipamentos necessários, o que era muito caro e inacessível para eles. Hoje eles se tornaram uma referência no mercado externo, onde não apenas transformam insumos em produtos, mas também como uma fábrica de idéias com a missão de fornecer às pessoas o poder da aventura. A empresa segue o objetivo de criar produtos que realmente funcionem na montanha, oferecendo conforto e segurança. Eles são a única empresa no cenário montanhoso brasileiro a ter as certificações ISO 9001 e UIAA (União Internacional de Alpinismo). A fábrica está localizada na cidade de Campo Largo, PR - Brasil e os produtos são totalmente produzidos internamente. A Conquista é uma empresa que respeita o meio ambiente, reciclando 100% dos resíduos gerados na produção e utilizando combustíveis menos poluentes. Na medida do possível, eles estão usando materiais reciclados na fabricação dos produtos, como o tecido de lã, produzido com o uso de garrafas PET.

O fundador e atual diretor Edemilson Padilha dedicou-se à escalada de paredes de grande porte e durante anos abriu 150 rotas de escalada em vários continentes. Ele está dirigindo a empresa junto com seu filho Ian Padilha, também alpinista, para manter o legado.

Sobre a Polygiene

Polygiene é a fornecedora líder mundial de tecnologia de controle de odores e mantém novas soluções para roupas, equipamentos esportivos, estilo de vida, têxteis e outros materiais para ajudar as pessoas a permanecerem fresh e confiantes. A Polygiene traz os valores escandinavos de qualidade e cuidado com o meio ambiente para a vida através de seus produtos e serviços. Mais de 140 marcas premium globais optaram por usar a Polygiene Stays Fresh Technology em seus produtos. Polygiene foi criada em 2006 e está listada na Nasdaq First North em Estocolmo, na Suécia.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1017081/Foto_Conquista_Press_release.jpg?p=original

FONTE Polygiene Brasil

SOURCE Polygiene Brasil