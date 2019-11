Polygiene entra no mercado brasileiro com mensagem global de sustentabilidade

A Polygiene® conta com mais de 140 marcas premium globais como parceiras e possui marcas-chaves no mercado brasileiro desejando implementar a mensagem e a funcionalidade da Polygiene em suas coleções. De fato, a Polygiene já pode ser encontrada no Brasil com a potência mundial Adidas, bem como com marcas nacionais como OSKLEN, entre outras. Para lidar com a alta demanda, a Polygiene fechou parceria com a empresa de consultoria de negócios AXS Brasil e desenvolveu uma equipe para apoiar o mercado brasileiro, bem como a contratação de Henry Krause, Diretor Técnico das Americas, com sede no Chile.