Polygiene lança "desafio" para as corredoras na Corrida Mulher-Maravilha em São Paulo

Para convencer o mercado sobre sua eficácia, a Polygiene criou o desafio "Wear more and Wash less©" (Use mais e lave menos) com a Yescom, a empresa organizadora da corrida que está sediada em São Paulo. Os 13.000 kits tratados para os corredores trazem um desafio para as mulheres corajosas participantes da edição de verão da corrida Mulher-Maravilha realizada em São Paulo neste domingo, dia 24 de novembro.

O desafio não é a corrida em si, apesar de ser mesmo um desafio, mas ter o objetivo de usar a camiseta tratada da Polygiene e NÃO lavá-la após a corrida. Quando os participantes perceberem que a camiseta não tem odor, mesmo após uma corrida de 5 quilômetros no sol castigante de São Paulo, tudo o que precisam fazer é curtir o post oficial do desafio Polygiene da Mulher-Maravilha no Instagram da PolygieneBrasil e marcar dois amigos para ganhar produtos tratados com Polygiene dos parceiros de marcas premiuns do mercado global.

A Polygiene® tem como parceiros mais de 140 marcas premium globais além de marcas-chave no mercado brasileiro prontas para implementar a mensagem da Polygiene e a funcionalidade de suas coleções. Neste momento em que a conscientização do meio ambiente e os impactos dos consumidores ocupam uma posição central, a empresa sueca sente que a mudança precisa vir do consumidor e das opções que escolhemos como indivíduos.

"Para fazer com que as pessoas entendam a chegada de uma nova tecnologia que é mais higiênica do que lavar as roupas, que usa um mínimo de água e que é 100% sustentável, temos que fazer algo drástico e desafiar os consumidores para convencê-los de que o produto realmente funciona!", diz Marcelo Vicari, chefe do desenvolvimento de novos negócios da Polygiene Brasil.

Sobre a Polygiene

Como líder mundial em tecnologias Stays Fresh e de controle de odores, queremos mudar a maneira como vemos as roupas – daquelas de consumo rápido para as duráveis. Nós tratamos as roupas, os produtos para o lar e têxteis para ajudar as pessoas a permanecerem fresh, lavar menos e deixar roupas e produtos durarem mais. Mais de 140 marcas premium globais optaram por usar a marca Polygiene com seus produtos. A Polygiene está listada na Nasdaq First North Growth Market em Stockholm, na Suécia.

https://polygiene.com.br/news/ ou nos contate: Henrik Kenton-Russ, +55 11 96434 9808, Henrik@polygiene.com, Marcelo Vicari, +55 11 98203 8299, Marcelo@polygiene.com

FONTE Polygiene Brasil

SOURCE Polygiene Brasil