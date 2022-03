Polyplastics présente le nouveau PLASTRON (R) LFT (thermoplastiques renforcés de fibres longues) fabriqué à partir de cellulose régénérée pour un poids plus léger et une plus grande résistance

TOKYO, 10 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Polyplastics a annoncé l'introduction de PLASTRON (R) LFT (des résines thermoplastiques renforcées de fibres longues), composé de fibres de cellulose régénérées spécialement formulées. Le PLASTRON (R) LFT écologique offre une réduction de poids et une résistance mécanique, permettant aux fabricants de réduire leur empreinte carbone et de répondre aux besoins actuels en matière de durabilité.

Photo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202203018021/_prw_PI1fl_6S5bs2Es.png

Les résines écologiques qui incorporent des fibres naturelles, de l'amidon, de la poudre de bois et d'autres matériaux de remplissage à base de plantes et de minéraux naturels sont envisagées pour une utilisation dans une gamme plus large d'applications. La cellulose est un matériau prometteur pour aider à réduire les émissions de CO2, mais sa résistance insuffisante est un facteur limitant. Polyplastics s'est attaqué à ce problème en utilisant de la cellulose régénérée dans le développement de résines LFT présentant un excellent équilibre de propriétés physiques. La cellulose régénérée est une cellulose naturelle filée en fibres continues par filage humide.

La cellulose étant très insoluble dans les solvants, une grande partie des fibres de cellulose régénérée est fabriquée par des procédés longs et fastidieux. La simplification de ces procédés entraînerait probablement une nouvelle réduction des émissions de CO2. Polyplastics a mis au point des matériaux en cellulose régénérée à fibres longues par une méthode à base de solvants, un procédé de fabrication simple qui émet très peu de CO2. Comme cette méthode implique un processus fermé qui récupère pratiquement 100 % du solvant, elle ne génère pratiquement aucun déchet et produit des matériaux encore plus respectueux de l'environnement. L'entreprise a obtenu de nombreux brevets pour cette technologie au Japon et à l'étranger.

Une comparaison entre la résine PP renforcée de cellulose à fibres longues et la résine PP renforcée de verre à fibres longues, pour un même module de flexion, montre que la résine renforcée de cellulose a une densité inférieure à celle de la résine renforcée de verre. Alors que la résine PP renforcée de cellulose à fibres longues a un module de flexion supérieur d'environ 3 % à celui de la résine PP renforcée de verre à 30 %, elle présente des valeurs plus élevées pour la résistance au choc Charpy, la résistance à la traction et la résistance à la flexion, ce qui indique un potentiel d'amélioration de la résistance.

Rendez-vous également sur le site https://www.polyplastics-global.com/en/approach/10.html

À propos de Polyplastics

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202203018021-O1-t4z6l5aD.pdf

*PLASTRON (R) est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

