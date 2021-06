Polystyvert annonce une nouvelle levée de fonds pour faciliter le développement d'une usine de recyclage du polystyrène à grande échelle

De nouveaux investisseurs stratégiques et privés rejoignent le groupe d'investisseurs

MONTRÉAL, 24 juin 2021 /PRNewswire/ -- Polystyvert, une société innovante qui ouvre la voie au recyclage du polystyrène (PS) grâce à une nouvelle technologie basée sur la dissolution, annonce la clôture d'un cycle de financement ayant pour objectif de faciliter le développement d'une usine de recyclage du polystyrène à grande échelle. Un nouvel investisseur, BEWI Group, leader européen de solutions d'emballage, de composants et d'isolation, et l'un des plus grands producteurs intégrés de polystyrène expansé (EPS) en Europe (avec une capacité de production annuelle d'EPS de 200 000 tonnes), ainsi que de nouveaux investisseurs privés, ont participé à la levée de fonds. D'anciens investisseurs tels que Anges Québec, Anges Québec Capital, Cycle Capital et Quadriam, ont également participé à ce cycle de financement.

Les bénéfices seront utilisés pour faciliter le développement d'une usine à grande échelle. Il s'agit d'une étape stratégique pour l'entreprise afin de démontrer le haut niveau de pureté de la résine atteint avec le procédé innovant exclusif de Polystyvert, ainsi que son excellente empreinte environnementale.

CITATIONS

« BEWI voit un grand potentiel dans la technologie de Polystyvert car elle a la capacité de traiter des flux de matières hautement contaminés tout en restant une solution écoénergétique. Nous pensons que cette technologie pourrait changer la donne en ce qui concerne l'utilisation de matériaux recyclés dans les emballages alimentaires », déclare Jonas Siljeskär, chef des opérations de BEWI.

« Grâce au soutien financier de BEWI et des investisseurs actuels, nous serons en mesure de démontrer la maturité technologique du procédé Polystyvert et de prouver qu'il possède la meilleure analyse du cycle de vie sur le marché », a déclaré Solenne Brouard Gaillot, PDG de Polystyvert. « Ce financement, associé à l'expertise de BEWI, nous permettra d'étendre notre présence et de commercialiser notre technologie en Europe, là où la demande pour le plastique recyclé augmente le plus rapidement. »

À propos de Polystyvert

Fondée en 2011, Polystyvert est une startup en technologies propres de Montréal qui a développé une technologie innovante et à faible empreinte de carbone pour recycler le polystyrène à partir d'un procédé de dissolution. Efficace sur tous les types de polystyrène, la technologie de Polystyvert comprend un processus de purification qui élimine toute forme de contaminants. Le résultat est une ressource recyclée d'une grande pureté qui peut être réutilisée pour fabriquer à nouveau des produits en polystyrène, ce qui ouvre la porte à un marché plus important que celui des technologies mécaniques actuelles.

La technologie de Polystyvert répond à un problème environnemental mondial majeur, puisque de grandes quantités de polystyrène post-consommation ou industriels se retrouvent dans les sites d'enfouissement chaque année, alors qu'on produit de plus en plus de polystyrène neuf. Cette technologie offre une occasion unique de réduire la consommation de combustibles fossiles utilisés dans la production de polystyrène neuf, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Solenne Brouard Gaillot, PDG, Polystyvert, [email protected], +1-514-834-7229

SOURCE Polystyvert