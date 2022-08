Polyvision Corporation nomeia Wout Van de Broek vice-presidente de operações globais

ATLANTA, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Polyvision Corporation, líder global em inovação e fabricação de CeramicSteel, produtos de escrita colaborativa e painéis arquitetônicos para revestimentos internos e externos, anunciou hoje a promoção da Wout Van de Broek a vice-presidente de operações globais.

Em seu novo cargo, Van de Broek continuará a comandar as operações belgas da Polyvision e também assumirá a responsabilidade pelas operações da empresa nos EUA, em Okmulgee, Oklahoma e New Philadelphia, em Ohio.

Mais recentemente, Van de Broek atuava como diretor de operações comerciais da Polyvision e era responsável pelas operações comerciais e pela inovação global da empresa, incluindo pesquisa e desenvolvimento, gestão de produtos e estratégia e desenvolvimento global de produtos. Antes disso, ocupou vários cargos na Polyvision em gestão de projetos e gestão da cadeia de suprimentos.

"Wout traz uma infinidade de conhecimentos para seu cargo expandido", disse Kevin McCoy, CEO da Polyvision Corporation. "Sua vasta experiência, incluindo mais de 15 anos nas principais operações, inovação global, qualidade e cadeia de suprimentos global da Polyvision, ajudará a impulsionar eficiências em toda nossa empresa. Seu profundo conhecimento técnico sobre revestimentos de esmaltação de porcelana e cerâmica oferece uma perspectiva diferenciada e altamente valiosa para nossa equipe de operações."

A iniciativa da Polyvision, que envolve toda a empresa, de ampliar o alcance dos produtos CeramicSteel em vários setores verticais e públicos nas Américas, APAC e EMEA, lançada por McCoy no início de 2022, conta com o respaldo do novo foco global de Van de Broek em inovação e operações.

Van de Broek é bacharel em Ciências Aplicadas e mestre em Ciências com especialização em Bioquímica pela Universidade de Hasselt, na Bélgica, e detém várias patentes ativas. Ele participou de vários projetos de pesquisa com empresas e instituições de pesquisa do mundo todo e faz apresentações sobre inovação em conferências globais e regionais do setor.

Sobre a Polyvision Corporation

A Polyvision Corporation é líder global em inovação e fabricação de CeramicSteel para diversos setores. Há mais de 65 anos, a empresa ajuda a tornar o mundo um lugar melhor criando produtos que aprimoram as experiências visuais e conectam as pessoas a seus ambientes. O CeramicSteel da Polyvision é utilizado em todo o mundo para superfícies tradicionais de lousas e quadros brancos, produtos modernos de colaboração para muitas das empresas mais influentes do mundo e paredes arquitetônicas e revestimentos de espaços públicos.

Sediada em Atlanta, Geórgia, a Polyvision atua em mais de 65 países. Para mais informações sobre o CeramicSteel e seus usos, acesse Polyvision.com.

FONTE Polyvision

