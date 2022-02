Polyvision Inc. Nomeia Kevin McCoy como novo CEO

ATLANTA, 7 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Polyvision Inc., líder global em inovação e fabricação de CeramicSteel, produtos de escrita colaborativa e painéis arquitetônicos para revestimento, anunciou hoje a nomeação de Kevin McCoy como CEO.

Um veterano de longa data do setor, McCoy trabalhou com marcas conhecidas em todo o segmento de móveis e tem vasta experiência em liderança estratégica para empresas multinacionais. Mais recentemente, atuou como fundador da KDM Consulting. Durante seu mandato de mais de 16 anos na National Office Furniture (National), uma divisão da Kimball International, McCoy ocupou vários cargos de liderança, como vice-presidente de vendas, gerente geral e presidente. Um dos executivos mais jovens da National, ele foi uma força motriz por trás do aumento das eficiências operacionais em fabricação, cadeia de suprimentos global e distribuição multicanal.

"Agradeço calorosamente à diretoria por sua confiança em um momento em que a Polyvision entra em uma nova e interessante fase de desenvolvimento e crescimento", disse McCoy. "À medida que nos concentramos no avanço mundial de nossa oferta CeramicSteel, continuamos comprometidos com o rápido crescimento e com a ampliação de nossas parcerias nos próximos anos. Tenho a honra de me unir a uma equipe tão dinâmica e talentosa."

Na National, McCoy também foi fundamental para posicionar a empresa como líder global de ideias em design, tecnologia e sustentabilidade, além de ter quebrado recordes de vendas.

"Kevin se destacou entre os candidatos a CEO por seu trabalho na Kimball e reputação impressionante no setor", disse Norman Young, presidente da Industrial Opportunity Partners, uma empresa de capital privado que assumiu a propriedade da Polyvision em 2020. "Ficou claro que ele era a opção ideal para o cargo, e estamos entusiasmados com o impacto positivo que sua liderança oferecerá à medida que iniciarmos uma nova era para a empresa."

McCoy participará da NeoCon em junho de 2022 para compartilhar a nova abordagem da Polyvision com o mercado global.

Sobre a Polyvision

A Polyvision Corporation é líder global em inovação e fabricação de CeramicSteel para diversos setores. Por mais de 65 anos, ajudamos a tornar o mundo um lugar melhor, criando produtos que aprimoram as experiências visuais e conectam as pessoas a seus ambientes. O CeramicSteel da Polyvision é utilizado em todo o mundo para superfícies tradicionais de lousas e quadros brancos, produtos modernos de colaboração para muitas das empresas mais influentes do mundo e paredes arquitetônicas e revestimentos de espaços públicos. Com sede em Atlanta, Geórgia, a Polyvision atua em mais de 65 países. Para mais informações sobre o CeramicSteel e seus usos, acesse Polyvision.com.

FONTE Polyvision Inc.

