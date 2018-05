POMA líder do transporte por cabo na América Latina

VOREPPE, França, 25 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A 22 de maio, Danilo Medina, Presidente da República Dominicana inaugurou em Santo Domingo o 1º teleférico urbano das Caraíbas realizado por POMA. Mais do que nunca, POMA confirma a sua liderança no transporte urbano na América Latina, com esta nova realização, que será seguida em 2019 pelo 6º metrocable de Medellín (Colômbia) e em 2020 pela 1ª linha Aerovia de Guaiaquil (Equador).

POMA instala o primeiro sistema de transporte público por cabo da República Dominicana e das Caraíbas

Desde 15 de maio, um teleférico de 195 veículos atravessa o céu da mais antiga cidade do Novo Mundo. Assegura a conexão fácil e rápida entre o centro e a zona nordeste da cidade, sobrevoando duas vezes os meandros do rio Ozama.

Esta autêntica linha de tramway aéreo chegou no momento oportuno, uma vez que em pleno crescimento urbano, a cidade de Santo Domingo está cada vez mais difícil de atravessar.

Fazendo apelo a POMA em agrupamento com o construtor local J. FORTUNA, a URBE[1] oferece aos usuários um novo meio de deslocação eficiente, que garante um fluxo de 3 000 pessoas por hora e em cada sentido em 4 estações, 10 milhões de passageiros por ano. Ligado ao metrô, instalado em 5 km e 36 postes, o "Teleférico Santo Domingo" garante uma ocupação reduzida ao nível do solo.

POMA missionada para o futuro teleférico urbano "AEROVIA" de Guaiaquil (Equador)

A 8 de setembro, o grupo POMA, associado ao grupo SOFRATESA, assinou um contrato de concessão de 30 anos para um investimento de 134 milhões de $ com a municipalidade de Guaiaquil na República do Equador para construir o teleférico urbano que ligará, à beira do Pacífico, o centre da cidade de Guaiaquil ao da cidade de Duran, na outra margem do rio Guayas em apenas 17 minutos. Um estaleiro de mobilidade sustentável contínua pela Agência francesa de desenvolvimento (AFD).

2 600 pessoas por hora irão usar esta linha de tramway aéreo com um comprimento de 4,1 quilômetros em cada sentido graças às suas 155 cabinas para 10 pessoas. Incluirá 3 estações intermédias e 27 postes dos quais 8 serão implementados em 1,8 km no rio Guayas.

POMA, parceiro histórico de uma nova mobilidade urbana na América Latina

Colômbia, Bolívia, Equador, Peru, Brasil, Chili… Desde o primeiro teleférico urbano instalado por POMA em Medellín em 2004, o transporte por cabo veio revolucionar as cidades. Na América do Sul, os tramways do céu fazem parte integrante da paisagem e dos usos. POMA instalou nada menos do que 12 transportes por cabo em 6 cidades nesta parte do globo.

Medellín solicitou novamente a empresa francesa para a instalação da 6ª linha de metrocable cuja obra iniciou agora. Incluirá 2 estações intermodais, em que uma ligará a 1ª linha de metrô subterrâneo El Picacho, também concebida por Poma, ao metrocable. As cabinas e as estações são fabricadas em França, nas novas instalações industriais de Gilly-sur-Isère. Os postes são fabricados no local e a montagem global será feita em Medellín.

[1] * A URBE (Unidad Ejecutora Para La Readecuacion De la Barquita Y Entornos) tem como missão a gestão do programa de ordenamento e mobilidade "Santo Domingo-Este".

