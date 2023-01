POOL.COM RELANÇADA COMO EMPRESA DE NOMES DE DOMÍNIO WEB3

A empresa de domínio pioneira oferece inovação e proteção confiáveis para marcas em um mundo descentralizado da Web3

TURKS e CAICOS, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Pool.com foi relançada como uma empresa de nomes de domínio Web3, oferecendo às marcas o software e os serviços para cunharem nomes na blockchain e gerenciando a venda de nomes de segundo nível. O novo Pool.com aborda diretamente as preocupações expressas sobre a abordagem não regulamentada adotada por outras empresas da Web3.

Pool.com Logo

Com base em seus quase 25 anos de experiência como empresa líder em tecnologia, nomenclatura da Internet e política da web, a Pool.com traz experiência confiável e está perfeitamente posicionada para ser a pioneira da Web3.

"No momento, a Web3 oferece muita anarquia e poucas garantias para empresas ansiosas para começarem a construir sua presença", disse Rob Hall, CEO do novo Pool.com. "Oferecemos toda a vantagem inovadora com proteções para os titulares da marca."

Aqui estão quatro:

Há um período "sunrise". Um período sunrise, terminando em 10 de março de 2023, para os titulares de marca. Qualquer marca que não estiver nessa lista pode se autocertificar e ser adicionada gratuitamente. A empresa de consultoria financeira Deloitte validará cada marca no momento do registro.

Há supervisão. As críticas ao abuso potencial ou uso indevido dos nomes da Web3 serão gerenciadas por uma abordagem inovadora para a supervisão governamental. A Pool.com concederá autoridade às nações do G20 para decidirem se um nome deve ser retirado. O plano dará as chaves a cada nação e exigirá que 15 concordem quanto à penalidade.

Há uma colaboração com a Web2. O Pool.com mitigará o potencial de colisão com os domínios de alto nível da ICANN ou aqueles da Web3 cunhados por Impossible Domains ou ENS. Isso não duplicará nenhum deles, a menos que seja a pedido do proprietário atual.

Há prevenção de perdas. Haverá uma taxa de renovação para domínios registrados por um período inicial de dois anos. Isso garantirá que, mesmo se uma chave estiver perdida ou um domínio não estiver mais em uso, isso não será perdido para o registro original ou para o conjunto de nomes potenciais.

"O mundo não consegue mais acompanhar as iniciativas de tecnologia ou negócios que impulsionam a web descentralizada", disse Hall. "As marcas não deveriam ter que lidar com o caos do que vem a seguir sem ajuda especializada".

As empresas podem investir com segurança no Pool.com para oferecer os elementos básicos de seu próprio domínio Web3 e permitir que seus clientes controlem sua identidade e dados digitais, entrem tranquilamente em aplicativos, e criem valor real e experiências ricas no metaverso.

"Temos uma longa história no legado do controle centralizado de nomes de domínio", disse Hall. "Esse mundo não consegue mais acompanhar a tecnologia ou as iniciativas de negócios que impulsionam a web descentralizada. Mas o Pool.com consegue".

Para mais informações e para registrar seus nomes na Web3, acesse www.pool.com.

O acesso aos serviços de coleta de Pool Drops agora está disponível em www.pooldomains.com,

As consultas da mídia podem ser direcionadas para [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1986333/Pool_com_LTD_POOL_COM_RELAUNCHES_AS_WEB3_DOMAIN_NAME_COMPANY.jpg

FONTE Pool.com LTD

SOURCE Pool.com LTD