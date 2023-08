Por meio de curso de formação em gastronomia sustentável, projeto social distribui 800 marmitas por dia na periferia de São Paulo

Mais de 300 mil pessoas já foram beneficiadas desde o começo da ação social, que iniciou junto com a pandemia. As refeições também levam em consideração a saúde de quem recebe o alimento

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Mais de 800 pessoas em situação de vulnerabilidade social da periferia de São Paulo recebem, todos os dias, uma refeição cheia de nutrientes. A marmitinha, feita por ex-alunos, contratados do Instituto Capim Santo, leva em consideração a qualidade, o sabor, o equilíbrio e a sustentabilidade. Nela, há variedade de vegetais, temperos naturais, teor balanceado de carboidrato, proteína e gorduras, uso integral dos alimentos e respeito à sazonalidade.

Refeição distribuída | Divulgação

A iniciativa faz parte do Projeto Pare com a Fome, que se baseia em um ecossistema completo de impacto social. Funciona da seguinte maneira: o Instituto Capim Santo, organização não governamental, que atua no empoderamento e mobilidade social de pessoas em situação de vulnerabilidade por meio da democratização da gastronomia sustentável, oferece uma formação gratuita em gastronomia para pessoas de baixa renda.

Essas pessoas aprendem desde o básico da cozinha, como técnicas de corte e temperos, até questões mais avançadas, sempre tendo como norte a cozinha sustentável, que evita o desperdício de alimentos e evoca uma alimentação balanceada. No cardápio, opções como: arroz, farofa de beterraba e feijão branco com linguiça.

"Esses estudantes aprendem muito mais do que como preparar pratos saborosos, nutritivos e que valorizam a identidade local. As formações são espaço de troca de experiências, histórias e conexões para o empoderamento e o crescimento pessoal e profissional dessas pessoas.

Os alunos saem mais conscientes das suas próprias habilidades, seja na gastronomia ou em outra área. Os aprendizados são para a vida", explica Luccio Oliveira, presidente do Instituto Capim Santo.

Com o curso, além de obter conhecimento, empoderamento pessoal e possibilidade de obtenção de renda, esses novos cozinheiros também ajudam a combater a fome por meio do projeto Pare Com A fome, no qual o Instituto doa refeições para ONGs que atendem pessoas que precisam do alimento. Mais de 300 mil pessoas já foram beneficiadas com essas doações, desde o início da pandemia.

Em São Paulo, a cozinha do projeto está instalada na Zona Oeste, com uma equipe de 5 alunos formados do Instituto Capim Santo. Todos os dias, 800 marmitas são distribuídas, de segunda a sexta no horário do almoço, para ONGs parceiras distribuídas no Capão Redondo, Embu das Artes, Taboão da Serra e Jardim D'Lago. Em julho, mais de 13.160 marmitas foram entregues para 4 ONG's.

Sobre o Instituto Capim Santo

Criada em 2010 pela chef Morena Leite, o Instituto Capim Santo é uma organização não governamental que promove a democratização da gastronomia como ferramenta para gerar empoderamento e mobilidade social para pessoas em situação de vulnerabilidade. Com unidades nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Trancoso e Itacaré, com dois grandes projetos, Cozinha do Amanhã e Amor que Nutre, a organização já formou mais de 1.800 alunos na área da gastronomia social e sustentável, que considera a identidade brasileira na gastronomia, o valor nutricional dos alimentos, o combate ao desperdício, o diálogo com pequenos produtores, entre outros pilares. Também atua em rede com ONGs parcerias para mitigar a fome, onde já distribuiu mais de 300 mil marmitas.

"A nossa fome é de contribuir para que todos os seres humanos tenham uma oportunidade para se desenvolver como cidadãos inteiros e independentes"

Para saber mais, acesse www.institutocapimsanto.org.br.

