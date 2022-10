Por que a música popular está obcecada em stalkear o ex, segundo pesquisa do Lark Player

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Separação sempre foi tema de letras de música. Mas desde que as redes sociais mudaram a dinâmica dos términos, a música também passou a refletir os novos tempos da sofrência: versos sobre espionar as publicações de um ex, e sobre ser espionado, são recorrentes entre as canções mais tocadas no aplicativo Lark Player, o terceiro aplicativo mais baixado no Brasil na categoria música/áudio em 2021 de acordo com o data.ai .

A música "Para de Me Assistir" , de Mari Fernandez, traz um recadinho a alguém do passado: "Não vou te bloquear nem te silenciar/ (...) Para de me assistir/ Deixa de me seguir." Já a letra de "Molhando o Volante" , de Jorge & Mateus, mostra alguém que está de olho nas publicações muito animadas de uma ex nas redes, ao ponto de fazer conjecturas: "Atrás do Stories cê tá molhando o volante/ Chorando bastante".

Mas, afinal, o que nos leva a checar as publicações de um/a ex? Ou a publicar algo nas redes só pra que esse/a ex veja o post? A psicanalista, pesquisadora e professora universitária Ana Suy, que lançou recentemente o livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão (Paidós), explica: "Um relacionamento não termina assim que duas pessoas deixam de se encontrar ou de se falar. Podemos deixar de falar com essa pessoa, mas em nossa fantasia ainda seguirmos nos relacionando com ela. As redes sociais tendem a dar ainda mais consistência a essas fantasias, pois permitem uma continuidade de interações".

No fim das contas, se sofrer por amor sempre foi um tema forte na música popular, é pelo fato de o público se identificar com os relatos de amores sofridos. Mas o amor não precisa rimar com dor, conforme explica Ana Suy: "A experiência amorosa que encontra alegria nos convida a sermos mais criativos, a encontrarmos outras rimas para o amor."

Mais sobre o Lark Player

O Lark Player é um multimedia player gratuito que oferece uma experiência audiovisual perfeita. Com mais de 300 milhões de downloads na Google Play, é o aplicativo de música mais baixado em mais de 20 países.

O Lark Player foi desenvolvido pela Mobiuspace, que está presente em mais de 100 países e tem mais de 200 milhões de usuários ativos mensais globalmente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925051/trend_2__1.jpg

FONTE Lark Player

SOURCE Lark Player