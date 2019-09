Por que a solidariedade e a aliança são importantes: Defensores globais da igualdade de gênero HeForShe da ONU mulheres divulgam relatório anual IMPACT

NOVA YORK, 24 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Criado pela ONU Mulheres, a entidade das Nações Unidas para a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, o movimento de solidariedade HeForShe pela igualdade de gênero apresenta abordagem sistemática e plataforma direcionada na qual homens e meninos podem se envolver e se tornar agentes de mudança para alcançar a igualdade de gênero.

Veja o relatório completo aqui

Phumzile Mlambo-Ngcuka, subsecretária-geral das Nações Unidas e diretora executiva da ONU Mulheres, diz: "Sabemos que o compromisso dos homens com poder e privilégio pode ser uma grande mudança para a igualdade de gênero. Esperamos que as histórias humanas e as soluções escaláveis e comprovadas, apresentadas neste relatório, proporcionem às demais pessoas um roteiro para o progresso".

Principais destaques do relatório

Dados de paridade de gênero: Apesar de uma espera de 202 anos para acabar com o hiato econômico de gênero1, nos Defensores HeForShe, um aumento constante na representação de mulheres na liderança sênior está emergindo com a Koç Holding da Turquia passando de 7% de mulheres no conselho em 2014 para 28% em 2018, e o conselho não executivo da Unilever, passando de 36% de mulheres em 2014 para 45% em 2018.

Criar igualdade na sociedade: Nossas sociedades permanecem marcadas por questões críticas de gênero e os números mais recentes estimam que 35% das mulheres são submetidas a alguma forma de violência durante a vida - uma estatística inalterada. No entanto, em Gana, ouvimos uma história do Ministério do Gênero que está eliminando normas prejudiciais envolvendo mulheres grávidas na comunidade de Mafi Dove e na Romênia, ouvimos a história de um operador de call center homem na linha de frente das denúncias de abuso doméstico e como ele está fazendo sua parte para acabar com a violência contra as mulheres.

Criar igualdade no local de trabalho: Os aliados masculinos do HeForShe estão desenvolvendo os próprios estilos de liderança para se tornarem mais inclusivos. Ouvimos como um diretor de operações homem da Accor está desafiando os estereótipos tradicionais para capacitar mulheres para cargos de liderança na Ásia e como um vice-presidente sênior homem da ElectronicArts uniu forças com um grupo de recursos de funcionárias para criar jogos mais inclusivos.

Criar igualdade em casa: As políticas voltadas para a família são importantes porque ajudam as crianças a ter um melhor começo na vida. No Relatório IMPACT, ouvimos de um gerente geral masculino da Danone o porquê era importante que estivesse no centro da liderança da política de licença parental, com neutralidade de gênero, paga por um período de 18 semanas na Danone. Também ouvimos de um jovem pai na África do Sul, um cliente da Vodacom - uma subsidiária da Vodafone - como ele se beneficiou do serviço de mamãe e bebê durante a gravidez de sua parceira.

Criar igualdade com a próxima geração: Hoje, mais de 262 milhões de crianças e jovens estão fora da escola. Defensores HeForShe, no entanto, está defendendo a educação de meninas e envolvendo homens e meninos na necessidade de igualdade de gênero. Ouça os alunos da Stony Brook University sobre como um programa STEM inovador está mudando seus pontos de vista nesse campo e os líderes estudantis da Organização Mundial do Movimento Escoteiro sobre como estão divulgando a mensagem de igualdade de gênero para todos os 50 milhões de escoteiros.

JUNTE-SE À TROCA DE IDÉIAS: Siga @HeForShe e compartilhe suas mensagens usando as hashtags #HeForShe #IMPACTReport #UNGA74

Sobre HeForShe

Criado pela ONU Mulheres, a entidade das Nações Unidas para a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, o movimento de solidariedade HeForShe pela igualdade de gênero, apresenta abordagem sistemática e plataforma direcionada na qual o público global pode se envolver e se tornar agente de mudança para alcançar a igualdade de gênero em nossa era. HeForShe convida as pessoas ao redor do mundo a se unirem como parceiros iguais para forjar a visão compartilhada de um mundo com igualdade de gênero e implementar soluções específicas, localmente relevantes, para o bem de toda a humanidade.

1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf

CONTATO DE MÍDIA:

HeForShe@unwomen.org

FONTE United Nations HeForShe

Related Links

http://www.heforshe.org/en



SOURCE United Nations HeForShe