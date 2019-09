Por qué importan la solidaridad y las alianzas: defensores globales de equidad de género de HeForShe de ONU Mujeres publican informe anual de IMPACTO

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Creado por ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el movimiento de solidaridad HeForShe por la igualdad de género brinda un abordaje sistemático y una plataforma específica en la cual hombres y jóvenes pueden participar y convertirse en agentes de cambio en pos del logro de la equidad de género.

Vea el informe completo aquí

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, afirma: "Sabemos que el compromiso de los hombres con el poder y el privilegio puede cambiar las reglas en cuanto a la igualdad de género. Esperamos que las historias humanas y las soluciones probadas y escalables incluidas en este informe sirvan de hoja de ruta para avanzar a otras personas".

Aspectos destacados del informe

Datos sobre paridad de género: a pesar de una espera de 202 años para que se cierre la brecha económica por género1, está surgiendo un aumento firme entre los defensores de HeForShe en cuanto a la representación de las mujeres en puestos de conducción senior, ya que la firma Koç Holding de Turquía pasó de tener 7% de mujeres en el directorio en 2014 a 28% en 2018, mientras que el directorio no ejecutivo de Unilever pasó de estar compuesto por 36% de mujeres en 2014 a 45% en 2018.

Crear igualdad en la sociedad: nuestras sociedades siguen estando marcadas por problemas críticos de género y las cifras más recientes estiman que el 35% de las mujeres padecen cierta forma de violencia en su vida - estadística que no se ha modificado. Sin embargo, desde Ghana nos cuentan que el Ministerio de Género está eliminando normas perjudiciales en torno a las mujeres embarazadas en la comunidad de Mafi Dove, y en Rumania tenemos la historia de un operador en un centro de atención telefónica para víctimas de violencia familiar que informa cómo está haciendo su parte para terminar con la violencia contra las mujeres.

Crear igualdad en el lugar de trabajo: los hombres aliados de HeForShe están cambiando sus propios estilos de liderazgo para que sean más inclusivos. Nos enteramos de cómo un Director de Operaciones en Accor está desafiando los estereotipos tradicionales al empoderar mujeres en posiciones de liderazgo en Asia, y de qué manera un Vicepresidente Senior en ElectronicArts unió fuerzas con un grupo de recursos para empleadas mujeres para crear más juegos inclusivos.

Crear igualdad en el hogar: las políticas que acompañan el desarrollo familiar tienen importancia porque apoyan a niños y niñas para que tengan un mejor inicio en la vida. En el Informe de IMPACTO, se presenta el caso de un Gerente General en Danone y por qué fue importante para él impulsar la política de licencia paga de 18 semanas por nacimiento de un hijo/hija, sin importar si el empleado es hombre o mujer. También nos enteramos de un joven padre en Sudáfrica, un cliente de Vodacom - subsidiaria de Vodafone - y cómo se benefició con el beneficio para Mamás y Bebés de la empresa durante el embarazo de su pareja.

Crear igualdad en la próxima generación: en la actualidad, más de 262 millones de niños, niñas y jóvenes no van a la escuela. Sin embargo, los líderes de HeForShe defienden la educación de las niñas e involucran a hombres y niños en la necesidad de igualdad de género. Estudiantes de Stony Brook University cuentan cómo un innovador programa de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) está cambiando sus opiniones sobre este campo, y líderes estudiantiles de la organización World Organization of the Scout Movement cuentan de qué manera están diseminando el mensaje de equidad de género a 50 millones de Scouts.

ÚNASE A LA CONVERSACIÓN: siga @HeForShe y comparta sus mensajes utilizando los hashtags #HeForShe #IMPACTReport #UNGA74

Acerca de HeForShe

Creado por ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el movimiento de solidaridad HeForShe por la igualdad de género brinda un abordaje sistemático y una plataforma específica en la cual un público global puede participar y convertirse en agentes de cambio en pos del logro de la equidad de género en nuestra generación. HeForShe invita a personas en todo el mundo a unirse como socios iguales para diseñar una visión compartida de un mundo con equidad de género e implementar soluciones específicas y relevantes a nivel local para el bien de toda la humanidad.

1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf

CONTACTO PARA MEDIOS:

HeForShe@unwomen.org

FUENTE United Nations HeForShe

Related Links

http://www.heforshe.org/en



SOURCE United Nations HeForShe