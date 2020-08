Por que o monitoramento de TI é fundamental para a alta disponibilidade de qualquer negócio?

SÃO PAULO, 11 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Segundo pesquisas feitas por consultorias de monitoramento de TI, 40% das empresas que não adotam soluções de gestão e visibilidade perdem aproximadamente duas horas por semana para identificar e resolver problemas de indisponibilidade no ambiente de TI. Já uma pesquisa da Gartner revela que o prejuízo médio causado por esta mesma inatividade é de R$ 28.000,00 por minuto. Os números apenas evidenciam o desperdício financeiro que elas têm ao não contarem com um serviço de monitoramento de TI 24x7.

Além das empresas perderem muito tempo ao tentar identificar quais itens de configuração estão causando a indisponibilidade e baixa performance, elas também sofrem enormes prejuízos financeiros, já que um downtime pode causar cancelamentos ou perdas de pedidos, resultando em uma queda brusca no faturamento do negócio.

Um monitoramento de TI efetivo identifica rapidamente as falhas na infraestrutura de TI, diminui a indisponibilidade do ambiente de TI e apresenta indicadores, dashboards e relatórios de desempenho para uma melhor tomada de decisão, auxiliando o gestor nas ações estratégicas da empresa.

Ao contar com um time especializado e tecnologia de ponta para fazer o monitoramento de TI do seu cliente, com a sua marca, é possível diminuir o downtime e identificar rapidamente os pontos de falha na infraestrutura de seu cliente. Por isso, terceirizar o monitoramento de TI tem sido a alternativa ideal para as empresas. O grande detalhe deste processo está no custo, pois para montar um centro de operações e adquirir todas as ferramentas e softwares necessários para monitorar e dar visibilidade ao seu cliente final, o gasto total é altíssimo.

Levando em consideração essa dificuldade encontrada, a OPTPLUS vem há oito anos desenvolvendo em seu centro de P&D novas tecnologias para apoiar seus parceiros com a melhor solução em visibilidade e monitoramento de TI 24x7. Ela entrega serviços e softwares criados e desenvolvidos especialmente para empresas de TI que necessitam de um monitoramento 24x7, otimizando a visibilidade e disponibilidade do ambiente de TI do seu cliente, com acesso a dashboards interativos que trazem uma visão mais precisa dos ativos de tecnologia, tudo isso em formato white label.

A OPTPLUS atua nos modelos de contratação 24×7, 8×5 e transbordo das operações, fazendo com que o parceiro tenha disponível uma estrutura de primeiro nível de atendimento especializado para monitorar o ambiente de TI do seu cliente. Além disso, conta com o OPT360, uma plataforma de desenvolvimento próprio com metodologia ITSM e processos ITIL, que monitora redes, servidores, roteadores, firewalls, IoTs e demais equipamentos que estejam conectados à infraestrutura de TI do seu cliente, com a sua marca.

Especialista em monitoramento de TI 24x7 no formato white label, a OPTPLUS é a solução para parceiros que se identificam com problemas de indisponibilidade e downtime no ambiente de TI de seu cliente.

