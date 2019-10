Por Rodrigo Balassiano, entenda o que são os fundos de investimento em Direitos Creditórios

FIDC é a sigla para Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. De maneira bem simples, a FIDC funciona como uma união de diversos investidores que, com o mesmo objetivo, unem seus recursos em um investimento comum para todos. Para isso, é necessário que seja destinada uma parcela de, no mínimo, 50% do patrimônio líquido a aplicações em Direitos Creditórios.

Já o Direitos Creditórios são créditos que empresas têm a receber, como, por exemplo, aluguéis, cheques, duplicatas ou valores que foram parcelados no cartão de crédito. Essas dívidas são convertidas em títulos e vendidas a terceiros.

Podemos dizer que FIDC é um Fundo de Investimento que aplica em títulos de créditos formados por contas a receber de uma empresa. Agora ficou mais fácil de entender, não é mesmo?

Um ponto importante a ressaltar é que o FIDC, também conhecido como Fundo de Recebíveis, é um investimento de Renda Fixa . Dessa forma, o valor investido é baseado em uma taxa previamente acordada, assim o investidor saberá exatamente quanto receberá no fim da aplicação.

Mas não se preocupe, mesmo sendo um investimento bem conservador, o FIDC pode trazer ótima rentabilidade, principalmente pela aplicação mínima inicial exigida. Vamos falar mais sobre isso durante o conteúdo.

Agora, para constituir um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios você tem duas possibilidades: Fundo aberto ou fechado.

Fundo aberto: caso opte por constituir o Fundo aberto, você poderá, a qualquer momento, resgatar suas cotas. Mas claro, sempre respeitando as regras do Fundo em que investiu.

Fundo fechado: nessa modalidade, você só poderá resgatar as cotas após o prazo estipulado previamente — normalmente costuma ser no momento da assinatura do contrato do FIDC.

Vantagens do FIDC

Vamos aos pontos fortes desse tipo de investimento.

Sem dúvidas, o que mais atrai em um FIDC é sua alta rentabilidade. Quando compara-se com outros fundos de renda fixa.

Enquanto para os fundos de renda fixa quando conseguem 120% do CDI, dizemos que foi uma baita rentabilidade. Para os FIDCs, por outro lado, não é difícil encontrar rendimentos acima de 150% do CDI.

Os FIDCs tem a característica de seguirem o ciclo da economia.

O que quero dizer com isso é que quando a economia vai bem, os fundos dessa categoria tendem a ir bem também e vice-versa.

Essa característica decorre do fato de que, como o fundo precisa receber o que tem direito, quando a economia vai bem as empresas têm menos dificuldades de honrar seus compromissos. Quando a economia vai mal, por outro lado, se prepare para não receber parte do dinheiro emprestado de volta.

Além disso, em cenários de juros baixos (como o de agora) FIDCs também se mostram boas alternativas de investimentos.

Desvantagens do FIDC

A natureza de seus rendimentos elevados está relacionada ao risco da operação. É muito inerte o risco de inadimplência e existem poucas formas de se defender disso. A diversificação não é muito clara e muitas vezes não se tem conhecimento pleno da empresa devedora.

Os tipos de perdas são diferentes de, digamos, um investimento em ações onde, por mais doloroso que seja, é possível limitar as perdas. Um direito creditório, caso a empresa devedora decida não pagar, muito provavelmente deixará de pagará integralmente, sem meio termo.

É preciso, portanto, verificar antes da aplicação, se você está ciente de todos os riscos e o que eles implicam, como por exemplo, perda financeira.

