Porsche, MetLife, CVS Health и Дэвид Хорсагер станут хедлайнерами онлайн-саммита SAFe® 27 сентября -- 1 октября

Более 1500 представителей ведущих мировых компаний уже зарегистрировались для участия в нем. Конференция пройдет 27 сентября — 1 октября в трех часовых поясах: США, Европе и Азии. С докладами и историями клиентов выступят более 50 отраслевых экспертов-представителей Porsche, CVS Health, Deutsche Telekom, Kaiser Permanente, TV Globo, ZKH, Northrop Grumman и ВВС США.

К основным выступлениям можно отнести следующее:

— The Trust Edge™: как ведущие лидеры и организации достигают результатов в бизнесе за счет доверия — автор бестселлеров Дэвид Хорсагер поделится своими мыслями о доверии, почему это так важно для Agile-команд и предприятий и как доверие можно использовать для раскрытия потенциала любого SAFe-предприятия.

— Проектируя цифровое будущее в Porsche — топ-менеджеры компании Porsche Маттиас Ульбрих (Mattias Ulbrich) и д-р Оливер Зайферт (Oliver Seifert) расскажут об объединении усилий специалистов в области автомобилестроения и ИТ для того, чтобы переосмыслить спортивный автомобиль будущего.

— CVS Health #onestepbeark — как компания CVS преодолела сложности, вызванные перебоями в работе в результате пандемии COVID-19.

— Масштабируя SAFe — путь MetLife Agile — эксперт SAFe Шерил Крупи (Cheryl Crupi) обрисует краткий подход к применению концепции SAFe в масштабах крупной организации.

— План на будущее в потоке создания ценности для раскрытия гибкости бизнеса — создатель SAFe Дин Леффингуэлл (Dean Leffingwell) представляет уникальный для SAFe подход, который поможет компаниям ускорить процесс трансформации.

Регистрация уже открыта на веб-сайте global.safesummit.com.

Информация о компании Scaled Agile, Inc.:

Компания Scaled Agile, Inc. является поставщиком SAFe® — ведущей в мире платформы для раскрытия гибкости бизнеса. С помощью специальных курсов и сертификации, глобальной партнерской сети и растущего сообщества, которое уже включает в себя свыше 800 тыс. отраслевых экспертов, Scaled Agile помогает компаниям внедрять гибкость в свою корпоративную культуру, создавая дополнительные преимущества для своих клиентов, извлекая выгоду из имеющихся возможностей и увеличивая прибыльность бизнеса. Более подробная информация представлена на сайте: scaledagile.com.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1611820/summitpromo.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1611723/2021_Global_Summit_Social_Reg_Open_Dates.jpg

Related Links

http://www.scaledagile.com



SOURCE Scaled Agile, Inc.