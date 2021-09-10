Porsche, MetLife, CVS Health и Дэвид Хорсагер станут хедлайнерами онлайн-саммита SAFe® 27 сентября -- 1 октября
Sep 10, 2021, 07:43 ET
Porsche, MetLife, CVS Health и Дэвид Хорсагер выступят на международном саммите SAFe® 27 сентября — 1 октября в режиме онлайн
В этом году повестка мероприятия ориентирована на раскрытие гибкости бизнеса в масштабах всего предприятия и ускорение цифровой трансформации в эпоху радикальных перемен
БОУЛДЕР (шт. Колорадо), 10 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Scaled Agile, Inc., поставщик SAFe® — ведущей в мире платформы для раскрытия гибкости бизнеса, объявила полный список презентаций и докладчиков на своей онлайн-конференции Global SAFe Summit 2021. Двухдневное мероприятие представляет собой крупнейшее в мире объединение экспертов SAFe и лидеров отрасли, ориентированных на ускорение цифровой трансформации и развитие конкуренции на быстро растущем рынке.
Более 1500 представителей ведущих мировых компаний уже зарегистрировались для участия в нем. Конференция пройдет 27 сентября — 1 октября в трех часовых поясах: США, Европе и Азии. С докладами и историями клиентов выступят более 50 отраслевых экспертов-представителей Porsche, CVS Health, Deutsche Telekom, Kaiser Permanente, TV Globo, ZKH, Northrop Grumman и ВВС США.
К основным выступлениям можно отнести следующее:
— The Trust Edge™: как ведущие лидеры и организации достигают результатов в бизнесе за счет доверия — автор бестселлеров Дэвид Хорсагер поделится своими мыслями о доверии, почему это так важно для Agile-команд и предприятий и как доверие можно использовать для раскрытия потенциала любого SAFe-предприятия.
— Проектируя цифровое будущее в Porsche — топ-менеджеры компании Porsche Маттиас Ульбрих (Mattias Ulbrich) и д-р Оливер Зайферт (Oliver Seifert) расскажут об объединении усилий специалистов в области автомобилестроения и ИТ для того, чтобы переосмыслить спортивный автомобиль будущего.
— CVS Health #onestepbeark — как компания CVS преодолела сложности, вызванные перебоями в работе в результате пандемии COVID-19.
— Масштабируя SAFe — путь MetLife Agile — эксперт SAFe Шерил Крупи (Cheryl Crupi) обрисует краткий подход к применению концепции SAFe в масштабах крупной организации.
— План на будущее в потоке создания ценности для раскрытия гибкости бизнеса — создатель SAFe Дин Леффингуэлл (Dean Leffingwell) представляет уникальный для SAFe подход, который поможет компаниям ускорить процесс трансформации.
Регистрация уже открыта на веб-сайте global.safesummit.com.
Информация о компании Scaled Agile, Inc.:
Компания Scaled Agile, Inc. является поставщиком SAFe® — ведущей в мире платформы для раскрытия гибкости бизнеса. С помощью специальных курсов и сертификации, глобальной партнерской сети и растущего сообщества, которое уже включает в себя свыше 800 тыс. отраслевых экспертов, Scaled Agile помогает компаниям внедрять гибкость в свою корпоративную культуру, создавая дополнительные преимущества для своих клиентов, извлекая выгоду из имеющихся возможностей и увеличивая прибыльность бизнеса. Более подробная информация представлена на сайте: scaledagile.com.
Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1611820/summitpromo.mp4
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1611723/2021_Global_Summit_Social_Reg_Open_Dates.jpg
Related Links
SOURCE Scaled Agile, Inc.
Share this article