Porsche, MetLife, CVS Health y David Horsager encabezan la Online Global SAFe® Summit

— The Trust Edge™: How Top Leaders and Organizations Drive Business Results through Trust - El exitoso autor David Horsager comparte su trabajo sobre la confianza, por qué es fundamental para los equipos y empresas Agile, y cómo puede utilizarse como una poderosa mejora para cualquier empresa SAFe.

— Designing the Digital Future at Porsche - Los ejecutivos de Porsche Mattias Ulbrich y el Dr. Oliver Seifert comparten cómo los mundos separados de la ingeniería de vehículos y la informática se unieron para reimaginar el coche deportivo del futuro.

— CVS Health #OneStepCloser - Cómo CVS Health abordó la interrupción definitiva con su monumental y siempre cambiante respuesta COVID.

— Supersizing SAFe - The MetLife Agile Journey - SAFe Fellow Cheryl Crupi proporciona un enfoque conciso para aplicar SAFe en grandes franjas de una organización.

— Navigate the Future with the Business Agility Value Stream - El creador de SAFe, Dean Leffingwell, desvela un enfoque exclusivo de SAFe que ayuda a las empresas a acelerar su viaje de transformación.

Acerca de Scaled Agile, Inc.:

Scaled Agile, Inc., es el proveedor de SAFe®, el marco líder mundial para la agilidad empresarial. A través del aprendizaje y la certificación, una red global de socios y una creciente comunidad de más de 800.000 profesionales formados, Scaled Agile ayuda a las empresas a construir la agilidad en su cultura para que puedan identificar y entregar rápidamente el valor del cliente, capitalizar las oportunidades emergentes y mejorar los resultados del negocio. Más información en scaledagile.com.

