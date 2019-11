Portada anuncia un nuevo informe para comprender el involucramiento de los hispanos estadounidenses

NUEVA YORK, 5 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Portada ha dado a conocer los resultados de su actual investigación sobre cómo involucrar a los consumidores hispanos estadounidenses en un nuevo informe de datos titulado How Brands Engage U.S. Hispanics: New Segmentation Approaches (Cómo las marcas involucran a los consumidores hispanos: nuevos enfoques de segmentación). Esta serie de reportes sobre la nueva realidad hispana proporciona una nueva perspectiva sobre los gastos publicitarios de los medios de comunicación que llegan a los latinos en EE. UU.

A pesar de que los hispanos representan alrededor del 17% de la población estadounidense, y a pesar de su demostrado poder adquisitivo y sus altos índices de adopción tecnológica, la mayoría de las compañías todavía tienen dificultades para lograr estrategias de marketing multicultural adecuadas. La necesidad de implementar nuevos enfoques de segmentación más eficientes para involucrar y retener al consumidor hispano de Estados Unidos es cada vez más apremiante.

"Al tiempo que Estados Unidos se vuelve un país más diverso y más complejo desde la perspectiva de comportamiento del consumidor, se ha vuelto un imperativo para los comercializadores de marcas desarrollar nuevos enfoques de segmentación para dirigirse a los consumidores multiculturales, particularmente el consumidor hispano de Estados Unidos. Este informe de Portada es un ejemplo de cómo nuestra plataforma de intercambio de conocimientos y redes, Portada Council System, trabaja en enfoques innovadores para que las marcas involucren a los consumidores en el multicultural Estados Unidos", dice Marcos Baer, presidente de Portada.

El informe de Portada, Cómo las marcas involucran a los hispanos estadounidenses: nuevos enfoques de segmentación, incluye:

Ideas inspiradoras

Datos que reflejan la nueva realidad hispana , incluidos los gastos y previsiones de medios de comunicación en inglés y español basados en la investigación de Portada .

, incluidos los y previsiones . Desafíos y oportunidades para obtener nuevos enfoques de segmentación tal como los ven los comercializadores de marcas

para obtener nuevos enfoques de segmentación Ejemplos prácticos de por qué las características cambiantes de identidad de los hispanos pueden ser un desafío importante para los comercializadores

para los comercializadores Enfoques para la solución

Si usted es un comercializador de marcas, descargue aquí.

Si usted es un proveedor de servicios de marketing, descargue aquí.

Acerca de Portada

Portada es una plataforma líder de soluciones de networking para compañías dinámicas de tecnología, marketing y medios del continente americano. Los miembros de Portada reciben valiosa información sobre potenciales contactos, servicios de publicidad y RR. PP. a través de eventos, digitales-sociales y revistas impresas.

Si desea más información sobre los servicios de Portada, sírvase contactar a Leslie Zambrano, directora de ventas, al correo leslie@portada-online.com.

Contacto medios: Isabel Ojeda, isabel@portada-online.com, + 52 1 5564162299

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/701559/Portada_Logo.jpg

FUENTE Portada

Related Links

http://www.portada-online.com



SOURCE Portada