Portadores dos cartões Credz Visa agora têm ainda mais segurança com a biometria facial no App

SÃO PAULO, 24 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Credz, fintech que leva às redes varejistas soluções financeiras, de tecnologia e de marketing, para incrementar vendas, atrair e fidelizar os consumidores, adere a tecnologia de biometria facial em seu aplicativo para proteger e melhorar a experiência de clientes com cartões de crédito Credz Visa.

O sistema de autenticação de identidade é simples, seguro e reduz fricções. Desta forma, diversas transações são viabilizadas, com máxima proteção da privacidade de dados do usuário, utilizando apenas uma foto, seja na movimentação do Cartão Credz Visa, na CredzConta (Conta digital com pix) ou entre outros inúmeros serviços e benefícios do App

A Credz segue investindo cada vez mais na experiência de seus clientes, agregando mais eficiência, modernidade e segurança. "A inovação está disponível para os 3 milhões de cartões emitidos pela Credz e a adesão à nova forma de autenticação tem sido bastante positiva e, em poucos dias, já foram feitas cerca de 1 milhão de atualizações do aplicativo de nossos clientes com a biometria", explica Cleber Ferraz, diretor de Tecnologia, Marketing e Atendimento da Credz.

A tecnologia utilizada pela empresa é da unico, IDtech que desenvolve soluções de identidade digital. O produto de autenticação biométrica desenvolvido pela marca é capaz de provar quem está realizando o serviço da Credz, impedindo que outras pessoas se passem pelos clientes, movimento conhecido como fraude ideológica.

"O mercado financeiro é extremamente relevante para as pessoas e merece muitas camadas de segurança. Hoje, estamos falando não só de dinheiro e dos benefícios disponíveis para cada indivíduo, mas também da necessidade de proteger o usuário e suas informações. Neste caso, a biometria facial leva aos clientes da Credz a possibilidade de uma vida mais conectada e segura", diz Marcelo Quintella, VP de produtos na unico.

SOBRE A CREDZ

A CREDZ é a fintech que leva às redes varejistas soluções financeiras, tecnológicas e de marketing para incrementar vendas, atrair e fidelizar os consumidores de classes emergentes via emissão de cartões private label com bandeira Visa. Atualmente são mais de 550 redes de varejo parceiras que juntas representam mais de 5 mil pontos de venda em todo o Brasil. Saiba mais em https://portal.credz.com.br/institucional/quem-somos

Sobre a unico

A unico (ex-Acesso Digital) é uma startup que se tornou um unicórnio em agosto de 2021. A IDTech desenvolve soluções inovadoras para a proteção da identidade dos brasileiros nas relações com empresas privadas. São elas: biometria facial para autenticação de identidades, assinatura eletrônica biométrica e admissão digital. Pioneira e líder do segmento no Brasil, está presente nos maiores bancos, varejistas, fintechs, e-commerces e indústrias. Em 2021, foi reconhecida entre as "100 Startups to Watch", ranking da Pequenas Empresas & Grandes Negócios. Para a unico, cada indivíduo é um só e isso basta para abrir possibilidades. Saiba mais em https://unico.io

Tamer Counicação

Eliane Santos

(11) 99911-1344

[email protected]

FONTE CREDZ

SOURCE CREDZ