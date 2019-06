Portal Agência Notícias traz todas as informações sobre a Copa do Mundo Feminina - História e Competição 2019

CURITIBA, Brasil, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Uma das maiores alegrias do povo brasileiro é assistir aos jogos da Copa do Mundo com os entes queridos e os amigos. A primeira Copa do Mundo de Futebol foi organizada há 89 anos (em 1930) e se realizou no Uruguai. Mas o Brasil só teve sua primeira conquista há 61 anos (em 1958) e seguiram-se as vitórias de 1962, 1970, 1994 e 2002. A paixão dos brasileiros pelo futebol foi se fortalecendo a cada vitória da "seleção". Mas tem uma parte da história que não é contada. A paixão por futebol não é apenas na parte masculina. O futebol é paixão dos brasileiros e brasileiras.

Não apenas no Brasil, mas em vários países do mundo havia (e ainda há) uma enorme sub-representatividade das mulheres nos esportes em geral. No futebol isso fica mais evidente em países que têm afinidade com o esporte bretão.

Ideias Iniciais e estabelecimento da Copa

O primeiro esforço para organizar um torneio feminino foi no ano de 1970. Em julho desse ano, aconteceu na Itália o primeiro torneio internacional de futebol feminino, com oito seleções. Quem venceu o torneio foi a Dinamarca, país também vencedor na edição mexicana do ano seguinte. Infelizmente, ainda havia muita repressão à liberdade das mulheres jogarem futebol, o que fez com que a própria FIFA e a UEFA não apoiassem a iniciativa, que perdeu força. Somente na década seguinte a FIFA deu ouvidos às mulheres e começou seu apoio, iniciando a Copa do Mundo de Futebol Feminino somente em 1991.

As primeiras (e maiores) campeãs: as americanas

Nos Estados Unidos, o futebol é considerado um esporte mais feminino do que masculino, o que fez com que as atletas recebessem mais apoio e patrocínio. Isso transformou os Estados Unidos nos maiores campeões da Copa do Mundo, com 3 campeonatos mundiais conquistados (1991, 1999 e 2015). Isso contrasta com a seleção masculina de futebol dos Estados Unidos, que nunca ganhou nenhum título depois de 89 anos de história da Copa masculina.

Alemães têm 6 mundiais!

Os alemães têm 4 títulos mundiais na Copa masculina, ficando atrás do Brasil por apenas 1 título! No caso alemão não há o contraste que vemos com os americanos, pois as mulheres também estão em segundo lugar entre as maiores vencedoras da Copa: têm 2 títulos (2003 e 2007)! Juntos (copas masculina e feminina), os alemães somam 6 títulos, contra 5 do Brasil (todos masculinos) e 3 dos Estados Unidos (todos femininos). Noruega (1995) e Japão (2011) têm 1 título cada.

Mudança para 24 Equipes

Em 2015, quando a Copa foi sediada pelo Canadá, passou a ter 24 equipes participantes. Essa Copa com mais participantes seria vencida pelas americanas no seu tricampeonato mundial.

Competição de 2019

A França está sediando a Copa do Mundo Feminina desde o dia 7 de junho, e a final será no dia 7 de julho. A seleção brasileira está em busca de seu primeiro título mundial e conta com algumas das melhores jogadoras do mundo para tentar chegar lá.

Contamos com Marta, que já ganhou o título de melhor jogadora do mundo por seis vezes (cinco das quais foram consecutivas), superando o argentino Leonel Messi. Seu gol marcado no jogo contra a Itália no jogo do dia 18 de junho foi o seu gol número 17 em copas do mundo. Esse feito deu-lhe o título de maior artilheira de todas as Copas, igualando o alemão Klose.

A seleção brasileira também conta com outras excelentes jogadoras, como Formiga, que já está na sua sétima copa do mundo, e atualmente com 41 anos!

O Brasil na competição

Na Copa do Mundo de 2019 o Brasil já jogou três partidas. Venceu a Jamaica por 3 X 0 no dia 9, perdeu da Austrália por 3 X 2 no dia 13 e venceu a Itália por 1 X 0 no dia 18 de junho, classificando-se para as oitavas de final, tendo que encarar a Alemanha ou a França nessa fase.

Avante, Brasil!

