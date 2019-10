Portal Bolsa Valor dá dicas sobre investimentos

CURITIBA, Brasil, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Investir em ações hoje em dia se tornou uma prática mais comum do que nunca, pois a facilidade de ter acesso a cursos e corretoras de investimentos online possibilitou uma interação maior e mais inclusiva a qualquer um, independente de classe social.

Porém, mesmo com toda essa praticidade e acessibilidade, muitos ainda se pegam na dúvida sobre qual investimento combina melhor com seu estilo ou perfil, como é chamado por muitas corretoras. A resposta para esta dúvida pode estar mais perto do que as pessoas imaginam, pois são várias modalidades de investimentos, e cada uma delas possui estratégias próprias e retornos diversificados, de acordo com o conhecimento de cada investidor em aplicá-las.

O site Bolsa Valor reuniu as principais formas de investir abaixo. Confira e veja qual combina melhor com o seu estilo:

1. Fundos de Investimentos em Ações

Uma das formas consideradas mais tradicionais de se investir em ações é, com certeza, os Fundos de Investimentos em Ações, ou FIA, como é mais conhecido, e se enquadra bem em investidores com perfil mais arrojado ou agressivo, ou seja, pessoas que não se importam em correr riscos de médio a longo prazo. Normalmente, este tipo de investimento é oferecido por grandes bancos e corretoras de que intermediam os recursos para que você aplique seu dinheiro com segurança e no momento certo. Alguns bancos e corretoras disponibilizam até gestores particulares para tomarem conta de seus investimentos, os quais utilizam de várias ferramentas de investimentos a curto, médio e longo prazo, dependendo da ocasião.

Os Fundos de Investimentos em Ações funcionam de uma forma muito simples - o Fundo de Investimentos em Ações comporta uma carteira de ações, geralmente com vários tipos de ações, na qual o investidor transfere seu dinheiro diretamente para ela. Os fundos podem receber vários investidores e eles terão sempre um gestor pessoal ou uma empresa no comando, que vai tomar decisões de venda e compra de uma ação do fundo sempre quando houver necessidade. Os resultados ou a fatia desses investimentos são repartidos para cada investidor envolvido, ou seja, todos os investidores que investiram dinheiro no fundo terão direito aos lucros dele.

Porém, o que muitos investidores não sabem é que os Fundos de Investimentos em Ações cobram dois tipos de taxas diferentes, sendo elas a Taxa de Administração e a Taxa de Performance, e ambas podem afetar os lucros bruscamente. A Taxa de Administração tem a ver com a porcentagem que a gestão cobra para administrar sua parte no fundo. Já a Taxa de Performance está relacionada com a quantidade de relevância que uma ação sobe, ou seja, toda vez que um fundo rende mais do que os indicadores do Bovespa, uma porcentagem será cobrada desses ganhos.

2. Exchange Traded Funds (ETF)

Outro tipo de fundo de investimento, mas que é pouco falado é o ETF, ou Exchange Traded Funds, que nada mais é do que aplicações simples e que misturam características de ações e fundos de investimentos ao mesmo tempo.

A intenção dos investimentos ETF é imitar ou contestar o seu indicador de referência. Diferente do Fundo de Investimento em Ações, é o ETF que investe em fundos de ações que imitem uma carteira de um índice de mercado, por exemplo. A taxa de administração desse fundo é relativamente baixa, e não há cobranças de taxas de performance como nos Fundos de Investimentos em Ações. É um tipo de investimento voltado para investidores com perfil de moderado a conservador, ou seja, arriscam-se, mas nem tanto porque preferem uma rentabilidade estável.

3. Compra e venda de ações diretamente na Bolsa

A terceira modalidade é a mais comum, prática e menos burocrática de investimento, por isso, chama a atenção de investidores com perfil moderador. Não é tão simples assim, mas pelo menos pode ter um potencial de retorno muito maior. Basta realizar um cadastro em uma corretora de investimento online por conta própria, fazer um depósito, comprar ações e ficar de olho no mercado. Dessa forma, você mesmo pode ter controle sobre seus investimentos, sem a intervenção de outras pessoas. Mas vale lembrar que existem riscos e alguns impostos a serem cobrados, como o imposto de renda.

Para conferir estas e outras dicas sobre economia, investimentos, finanças, entre outras pautas sobre o assunto, acesse o site https://www.bolsavalor.com.br/ e confira diversas matérias atualizadas que são muito esclarecedoras.

FONTE Bolsa Valor

