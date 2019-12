Portal Carro Lindo ensina como aumentar a vida útil do seu carro

CURITIBA, Brasil, 6 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Saiba o que fazer para rodar mais com o seu carro. Entenda o que você deve fazer para melhorar a vida útil do seu automóvel. Confira mais detalhes abaixo, com dicas e informações angariadas pelo portal Carro Lindo.

Se você comprou um carro pretende fazê-lo durar, é importante que você tome algumas providências. Existem alguns fatores que são importantíssimos para manter o funcionamento do seu carro. Para isso, é bom ficar atento a alguns componentes chave e trocar, frequentemente, alguns resíduos. Esse tipo de manutenção básica é uma medida que pode te ajudar a prevenir gastos desnecessários no futuro, como a compra de um novo componente do carro ou uma manutenção mais específica. Confira mais detalhes sobre esses cuidados agora.

Cuide do motor

Porque é ele que faz o carro rodar. Para isso, é importante prestar atenção em alguns cuidados especiais com o automóvel. Um exemplo disso é cuidar com as marchas na hora do passeio, uma vez que a condução do carro em baixa rotação acaba forçando mais o motor. Portanto, é bom que se conduza direito.

Os carros que possuem conta-giros devem ser respeitados. Nas revisões, ou antes de viajar, é importante que o dono do carro consulte as condições do motor do carro. Essa verificação pode prevenir muitos imprevistos no meio da viagem e com o carro.

Troque o óleo do seu carro com frequência

O óleo é fundamental para manter o funcionamento do carro. Por isso, ele também precisa ser tratado com bastante atenção. Esse óleo é responsável por manter as partes do motor e auxiliares devidamente lubrificadas. Então, como se espera, é importante que haja a verificação e a troca do resíduo periodicamente.

A verificação é muito simples e pode ser feita por conta própria. É só você, com o carro parado depois de aproximadamente 10 minutos, inserir a vareta, ou removê-la, dependendo do modelo do carro, e verificar se o óleo está no nível demarcado. Caso ele esteja abaixo, vá ao seu mecânico e peça para ele dar uma olhada, pois ele pode estar com algum vazamento, o que pode causar um maior consumo de combustível e algum risco maior de danos no motor.

Limpe seu carro

Lavar o carro periodicamente ajuda a manter o carro mais aconchegante e seguro para a família, e para o motor. Seja mandando para uma lavadora, ou o próprio dono fazendo essa limpeza em casa, é de suma importância que isso seja feito periodicamente. É extremamente necessário manter as peças do carro polidas para evitar a presença de pequenos itens que podem danificar o funcionamento do carro.

Outro ponto importante, também, é tratar o mais rápido possível latarias e peças amassadas. Isso ajuda na aparência do carro e não atrapalha a pintura. Sem contar que um carro bonito é mais fácil de ser vendido no futuro.

Faça revisões e manutenções no seu carro

Ao comprar um carro novo, o fabricante dá ao cliente datas contendo a quilometragem certa para a realização de revisões e manutenções no carro. É importantíssimo fazer essas revisões e reparos no tempo estabelecido pela companhia, para evitar maiores problemas para o proprietário.

Para carros seminovos ou usados, é importante levar isso mais em conta ainda. Pode ser que o antigo dono do veículo não tenha feito esse processo enquanto esteve com o carro em mãos e, por isso, o novo proprietário precisa tomar mais cuidado. O período recomendado para a realização de revisões e manutenções é de uma vez por ano, no mínimo.

Troque as peças do carro por peças melhores

Algumas peças precisam ser trocadas regularmente depois de um tempo. Pneus não podem ser usados depois de carecas ou desgastados, assim como velas de ignição depois de um tempo determinado de rodagem. Por isso, é sempre importante estar verificando e trocando essas peças periodicamente também.

Gostou das dicas?

