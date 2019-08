Portal Carro Lindo ensina como cuidar dos bancos de couro

CURITIBA, Brasil, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A maioria dos carros modernos possuem bancos de couro. Esse é um detalhe que enche os olhos de muitos usuários na hora de escolher um carro novo. O banco de couro remete elegância e luxo, além de ser muito confortável também. Por esse tipo de banco ser tão desejado, muitas marcas estão apostando nessa opção na hora de fabricar seus lançamentos. O banco de couro mostra o luxo e o cuidado que a parte interna do carro vai proporcionar ao usuário, e por isso esse tipo de banco tem se tornado mais comum na maioria dos lançamentos. Mas, é preciso saber cuidar corretamente dos bancos de couro do carro, e é isso que o site Carro Lindo vai mostrar logo abaixo.

Qual a importância do cuidado com os bancos de couro?

Os bancos de couros são bonitos e chamativos em qualquer carro. E aquela aparência perfeita que ele remete pode se acabar se o mesmo não receber os cuidados de forma correta. O couro é um material diferenciado e que precisa de cuidados constantes. Caso queira um carro com esse tipo de banco, saiba que será necessário tempo e produtos específicos para fazer essa limpeza e manutenção.

Conheça agora algumas opções para cuidar corretamente dos bancos de couro do carro:

Retirando sujeiras e poeiras do banco de couro

Normalmente os bancos dos carros sempre acumulam sujeiras e poeiras. Principalmente se o fluxo de passageiros no ambiente do carro seja frequente. Se a família tiver crianças, esse acúmulo pode ser bem maior. Para retirar o excesso de poeira o ideal é usar um pano de algodão, já para tirar as sujeiras que ficam por dentro e pelos cantos do banco de couro, é melhor usar um pano úmido e com um pouco de detergente neutro. Caso queira passar o pano úmido com detergente depois de retirar a poeira do banco também pode. Evite deixar esse banco úmido, então depois de ter certeza que retirou qualquer resíduo de sujeira, passe um pano limpo e seco nesse banco.

Evite deixar que o banco tenha manchas

Outro problema bem comum em carros com bancos de couro é o aparecimento de manchas nesse local. Para que isso não aconteça é melhor não comer e nem beber nada no carro. Mas essas manchas podem ser de tantas coisas que fica difícil citar aqui. Caso aconteça algum acidente, tente retirar essa mancha o mais rápido possível, caso não seja possível, procure uma empresa especializada para resolver o problema. Assim diminui as chances de causar grandes problemas no banco de couro do carro.

Uso de hidratantes para manter o brilho do banco de couro

É recomendado que os bancos de couro do carro sejam cuidados com hidratantes específicos para eles. Esse tipo de produto deixa o banco com um brilho impecável e perfumado, dando uma grande sensação de limpeza nessa área. É preciso usar hidratantes de ótima qualidade, pois eles são os mais corretos e não oferecem nenhum risco de dano aos bancos de couro do automóvel. Alguns produtos podem custar um pouco caro, mas o custo-benefício vai compensar bastante.

Forma correta de passar o hidratante no banco de couro

A forma correta de passar o hidratante no banco de couro do carro é a seguinte:

- Limpe os bancos e retire o excesso de sujeira e poeira do mesmo;

- Passe um pano úmido com detergente líquido e depois passe um pano seco;

- Aplique o hidratante e espalhe de forma igual sobre toda superfície do banco de couro;

- Deixe agindo por cerca de 40 minutos e depois passe um pano seco para remover o excesso do produto;

- Faça esse processo a cada 60 dias;

- Se tiver dúvidas para realizar esse processo, procure uma empresa especializada.

Para manter os bancos de couro do carro bonitos e limpos, basta apenas ter cuidado se seguir a rotina de limpeza de forma correta!

Para conferir mais dicas de cuidados com os automóveis acesse o site https://www.carrolindo.com.br. Além disso, lá você encontra diversas matérias sobre os últimos lançamentos do mundo automobilístico, fichas técnicas, preços e especificações dos carros.

SOURCE Site Carro lindo