Portal Concursos Atuais dá Dicas de como enfrentar o Sono no momento de Estudar para Certames

CURITIBA, Brasil, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Com a chegada de mais um final de ano, muitas pessoas se preparam para tirar as férias e comemorar com a família as festas. Porém, existe também uma turma que pega pesado nos estudos, pois o vestibular se aproxima cada vez mais e realizar o sonho de uma carreira promissora exige muita dedicação e foco.

Pensando nisso, um dos fatores que prejudicam muito o aprendizado e a preparação para ingressar em uma universidade é o sono. Ele chega sem avisar e torna difícil até mesmo a concentração mais simples, ficando difícil até mesmo manter os olhos abertos sobre os livros. São diversos os motivos que ocasionam essa situação, podendo-se citar a falta de interesse em uma matéria específica, a preguiça, os estudos em locais e horários errados e, principalmente, as poucas horas dedicadas ao sono. E seja qual for a razão, o sono sempre chega sem avisar e naquela hora mais inapropriada.

Sabendo disso, é muito importante seguir algumas orientações para se livrar do sono para a realização de uma prova importante, de um concurso, do vestibular ou outro. Por isso, o site Concursos Atuais fez uma lista de cinco dicas para enfrentar a situação da melhor maneira possível. Vamos a elas.

Cochilar é muito importante

Sempre que o sono se manifestar mais forte, é muito importante "desligar" um pouco o cérebro, principalmente quando nenhuma outra opção fizer efeito. Por isso, tire um cochilo de aproximadamente 30 minutos para retomar os estudos. É importante não passar muito desse tempo, já que você pode acabar perdendo tempo propício para estudar. O cochilo é fundamental para que a sua atenção volte à ativa, corrigindo o problema em questão que é o sono.

Opte por um local adequado

Muitas vezes quando se está cansado ou com preguiça, o local escolhido para o momento do estudo é a cama ou o próprio sofá da casa. Essa é uma armadilha muito comum e, por isso, a melhor opção é não optar por esse tipo de espaço.

Monte o seu local de estudos em um local próprio, preferencialmente onde você precise se sentar. Assim, você manterá o foco naquilo que precisa absorver. Além disso, esse espaço precisa ter uma iluminação adequada, já que locais escuros produzem hormônios que são grandes causadores do sono, cansando a visão facilmente.

Apele para o café, energético e estimulantes

Para quem gosta de estudar na parte da manhã, nada melhor que iniciar o dia com uma boa xícara de café. E no decorrer do dia, se você precisar apelar para o mesmo ou os energéticos e estimulantes à base de cola, sabe-se que eles são uma excelente fonte para afastar o sono e se manter acordado. Todavia, é muito importante lembrar que ingerir esse tipo de bebidas possui os seus prós e contras. Ao mesmo tempo que eles são benéficos e geram energia que o estudante precisa para afastar o cansaço, se ingeridas em quantidade exagerada e com muita frequência, podem trazer problemas futuros para a saúde. São eles: úlceras estomacais, gastrites, aumento de pressão sanguínea, aceleração do coração, entre outras.

Também, vale ressaltar que as bebidas em questão produzem vícios, bem como o cigarro, drogas e as bebidas alcoólicas. Por isso, muita calma no consumo.

Exercite-se mais

Para se livrar do sono, movimentar-se é uma boa pedida. Isso porque os exercícios físicos acabam aumentando a disposição do corpo, colaborando com o estudo. Isso acontece já que a prática de exercícios mantém ativo o corpo, de forma a liberar algumas substâncias em nossa corrente sanguínea que neutralizam as demais que trazem o sono e o relaxamento. Portanto, entre cada uma hora de estudo, é bom praticar pelo menos cinco minutos de algum exercício, seja de alongamento ou uma caminhada no pátio da sua casa, por exemplo.

Durma com qualidade

Quem não possui qualidade no momento de dormir e relaxar, provavelmente terá muito sono durante todo o dia, dificultando o horário de estudos e prejudicando a absorção de aprendizado. Para quem não sabe, dormir também uma das melhores maneiras de memorizar tudo aquilo que se aprende durante o dia anterior, já que é nesse momento que o cérebro "grava" o que foi aprendido. Nunca esqueça. Dormir bem melhora o resultado dos seus estudos de uma forma que dormir pouco e estudar muito não faz. Evite os exageros como virar as noites estudando.

Gostou das dicas? Para conferir mais, acesse o site https://www.concursosatuais.com e confira informações e dicas sobre concursos públicos abertos e previstos.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Concursos Atuais

SOURCE Concursos Atuais