Portal Concursos Atuais mostra os erros cometidos por concurseiros e dá dicas de como evitá-los

CURITIBA, Brasil, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Todo mundo que já se dedicou ou vai dar início ao processo de estudos para um concurso público sabe que determinadas posturas podem prejudicar e muito a rotina de estudos e logo o resultado do processo seletivo. Neste texto, o site Concursos Atuais irá apresentar cinco erros que precisam ser evitados.

01º: não consultar de forma muito atenta todos os documentos sobre o concurso

Para obter sucesso em qualquer processo avaliativo é preciso saber ao certo tudo que poderá ser cobrado na avaliação. No caso dos certames estruturados por diferentes instituições, elas costumam fornecer documentos oficiais trazendo todas as informações sobre o processo avaliativo. Com isso, é comum que os organizadores disponibilizem o edital, anexos, retificações e outros.

Muitas pessoas acreditam que precisam ler apenas o edital. Esse é um erro grave. É muito difícil que a instituição organizadora não precise alterar alguma coisa no edital. Por isso, é importante fazer uma leitura mais minuciosa do documento oficial e dos outros materiais que forem publicados.

É imprescindível que você imprima todo o material divulgado. A impressão é importante, pois o candidato pode ir grifando toda informação que julga ser importante memorizar. Consultando algumas vezes todo esse arsenal, o participante já vai criando mecanismos de conhecimento e familiarização com toda a estrutura do certame.

02º: não manter uma rotina diária e programada de estudos

Sabe aquela história de que qualquer atividade pode se tornar um hábito desde que seja planejada e repetida à risca? Pois bem, o processo de aprendizado precisa se tornar um hábito para as pessoas que querem se tornar concurseiros. Para que essa prática seja eficaz é necessário que ela seja cotidiana e programada.

Por isso, o concurseiro deve realizar a seguinte tarefa por uma semana, como um teste. Pegue uma folha de papel e anote todos os dias da semana no alto da folha, um dia ao lado do outro e separe os dias. Abaixo escreva horários e na frente um conteúdo para ser estudado. Por sete dias, cumpra o horário exatamente e também estude todo o material elegido.

Ao final desse "desafio", você sentirá orgulho de você mesmo e já terá eliminado alguns eixos temáticos. Isso vai lhe servir de incentivo para mais tempo de estudo. Quando essa rotina de fato se tornar um hábito, você vai poder ter horários mais flexíveis, pois sabe que dará conta de toda a carga horária.

03º: certas distrações precisam ser evitadas em determinados períodos

O terceiro erro do concurso está diretamente atrelado ao segundo. Muitas vezes, cumprindo esse desafio, o estudante pode querer fazer um intervalo de 10 minutos para checar o celular, por exemplo. Do mesmo jeito que manter a rotina de estudos pode se tornar um hábito, essa parada "inofensiva" também pode. A grande questão é que esse intervalo pode ter um período cada vez maior e, assim, o seu cronograma vai se tornar uma bagunça.

Por isso, caso você seja uma pessoa mais ligada ao smartphone, não o deixe por perto. Guarde em outro cômodo enquanto você estuda. Lembre-se também de tirar o volume ou desligar a internet. Sem essas interrupções, o seu dia vai render mais.

04º: perder a calma diante de conteúdos mais complicados

Manter um cotidiano de estudos não é simples. Mas, para que o candidato tenha um bom desempenho ele é necessário. Muitas vezes, o concurseiro vai se deparar com matérias que tem uma compreensão maior, como pode ocorrer, também, de ter que estudar conteúdos que não gosta.

No segundo caso, a primeira indicação é aceitar essa situação, mas reafirmar para si mesmo que é capaz de entender aquele assunto. Quando repetimos para nós mesmos, passamos a acreditar que somos competentes e também é uma forma de driblar o desespero.

Por isso, repita que você é capaz. Respire fundo, tente quantas vezes forem necessárias. Procure outros meios de estudo, outro tipo de explicação. Em algum momento, por meio de alguma diretriz, aquela matéria vai começar a ficar mais simples.

05º: ter outra atividade para relaxar

Concurseiros se dedicarem de verdade ao estudo é a chave do sucesso. Mas, também é necessário respeitar o descanso, pois é dessa forma que encontramos forças para dar sequência a toda a preparação. Ter uma atividade como hobby é o momento para relaxar e também para fixar o que aprendeu.

Muitos estudantes não acreditam nessa proposta e acham que estudar de forma desenfreada vai garantir a aprovação. Voltando tranquilo para o estudo, o processo se torna mais prazeroso, ficando mais fácil lembrar-se do que foi estudado.

Por isso, pelo menos uma vez por semana, as pessoas que estão se preparando para um concurso precisam ter outra atividade, como uma simples caminhada, por exemplo.

FONTE Concursos Atuais

