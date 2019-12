Portal Dieta Light ensina o que é e como fazer a Dieta do Antienvelhecimento

CURITIBA, Brasil, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A dieta do antienvelhecimento é um método estudado e recomendado por nutricionistas. Trata-se de um regime de alimentação que tem como foco eliminar 60% do sobrepeso. Confira mais detalhes agora.

Para os interessados em perder uns quilinhos a mais, a dieta do antienvelhecimento não deve soar como algo tão novo assim. Afinal de contas, não é de hoje que ela vem sendo estudada. A dieta do antienvelhecimento é uma boa solução para aqueles que desejam realizar uma eliminação radical de gorduras no corpo, pois a dieta entrega cerca de 60% de eliminação em pouco tempo. Se você ficou interessado, presta atenção nos detalhes que o portal Dieta Light trouxe sobre o que é esta dieta.

O método de dieta do antienvelhecimento é um regime que se baseia em alimentos que trabalham como antioxidantes naturais no organismo, como frutas, água, legumes, azeite e verduras. Em quantidades menores, também entram alguns carboidratos e algumas proteínas, em um nível de consumo mais moderado. Frituras e alimentos feitos com base em farinha de trigo e açúcar ficam de fora do cardápio por aproximadamente 6 meses, no mínimo. Trata-se de um princípio de reeducação alimentar, e não uma fórmula mágica que emagrece a curto prazo. A dieta de antienvelhecimento é um processo que rende resultado, sim, mas que deve ser seguido à risca por um tempo.

Confira abaixo mais um pouco da rotina dessa dieta:

Café da manhã: recomenda-se que de café da manhã, tome-se um copo de suco de laranja com couve, e uma porção de frutas vermelhas com limão. O limão em conjunto com as frutas vermelhas ajuda no aumento da absorção dos nutrientes durante a parte da manhã. Junto com isso, recomenda-se que sejam acrescentados duas colheres de sopa de granola;

Lanche da manhã: para o lanche da manhã, é recomendado que se coma apenas uma fruta. Por ser natural e rica em vitaminas, a fruta é um alimento de mais fácil digestão;

Almoço: para o almoço, os nutricionistas recomendam que se tenha no prato 4 colheres de arroz, um porção de feijão ou de lentilha, ou ainda, de grão de bico, uma porção de folhas verdes (das escuras, como couve, espinafre, ou folhas da couve flor), 4 colheres de sopa de legumes coloridos, a ser uma colher de cada cor, e uma porçãozinha de carne, da preferência de quem estiver se servindo, e 3 vezes por semana, pois nos outros dias, é recomendado que se coma ovo cozido ou omelete;

Para o lanche da tarde: recomenda-se algo leve, como pão integral, acompanhado de ricota ou queijo cremoso, com um suco de frutas naturais para acompanhar;

Jantar: no jantar, é importante preparar o estômago para o dia seguinte e comer alimentos que contribuam para a limpeza do estômago, como salada de soja, aveia, quinoa, arroz integral ou trigo, acompanhado de azeite extra-virgem, frutas picadas e legumes, cobertos por um pouco de sementes de girassol;

Antes de ir dormir, ainda é uma opção, caso seja do interesse do indivíduo, bater um sachê de gelatina sem sabor com algum suco de frutas acompanhado de gelo.

Há ainda, alguns nutricionistas que sugerem alternativas a serem incrementadas na dieta, como chocolate amargo. Há quem diga que o chocolate é um ótimo incentivador de serotonina, um dos hormônios que agem no senso de humor da pessoa e a deixa feliz durante o dia. Além do chocolate, alguns nutricionistas acabam por incrementar uma porção de salmão com uma pitada de gorduras de Ômega 3, pois o Ômega 3 faz bem para a pele, para o cérebro e para o sistema nervoso. O linho também é uma recomendação recorrente, pois se acredita que a substância seja uma poderosa ferramenta para a preservação do equilíbrio do açúcar no sangue e a melhoria da pele.

Gostou das informações sobre esta dieta? Então acesse o site https://www.dietalight.net e confira esta e outras dietas que estão fazendo sucesso na atualidade, suas características e dicas para seguir uma alimentação mais saudável.

