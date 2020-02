Portal Dieta Light explica o que é e como funciona a Dieta Hay

CURITIBA, Brasil, 6 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Quando pensamos em dieta e emagrecimento, não são poucas as opções que surgem em nosso meio. Porém, muitas delas não são saudáveis e, muitas vezes, ocasionam o que conhecemos como "efeito sanfona". Sabendo disso, muito se tem falado atualmente do sistema para emagrecer do Doutor William Howard Hay.

A Dieta Hay é uma boa escolha para conquistar um corpo esbelto e, ao mesmo tempo, beneficia o seu praticante a adquirir melhores hábitos de alimentação, priorizando a saúde. Então, se você quer saber mais sobre o seu funcionamento e benefícios, o portal Dieta Light dá todas as dicas que você precisa saber.

Dieta Hay: como funciona?

Em 1911, após estudos, o Doutor William Howard Hay chegou a uma importante conclusão de que diversas das doenças que atingem o ser humano tinham relação direta com a má combinação dos alimentos ingeridos por ele. Conforme a teoria do médico, existem alguns alimentos que precisam ser consumidos de forma isolada e, em contrapartida, alguns podem ser combinados com outros sem que isso prejudique a dieta. Isso ocorre, pois os alimentos que ingerimos não possuem o mesmo tempo e nem o mesmo tipo de digestão. Então, baseado nisso, Howard classificou os alimentos em três grupos distintos. São eles: Carboidratos e Amidos, que englobam os doces, biscoitos, massas, pães, entre outros; Proteínas, que são a soja, carne, produtos lácteos, queijo e ovos; e, por fim, os alimentos Alcalinos, que compreendem as verduras e frutas.

A Dieta Hay parte do princípio de que combinar estes alimentos de forma sábia ajuda a manter o seu corpo saudável, colaborando também na prevenção de diversos tipos de doenças e, ao mesmo tempo, ajudando no emagrecimento eficaz.

Combinação dos alimentos: princípios básicos

Porém, como posso fazer para combinar esses alimentos de forma que eu consiga emagrecer?

Existem algumas regras muito importantes abordadas pela Dieta Hay para conseguir conquistar o corpo desejado. A primeira, e provavelmente a mais importante, refere-se ao equilíbrio no consumo dos diferentes tipos de alimentos. Por isso, é fundamental aumentar o consumo daqueles alimentos que são ricos em proteínas e, em contrapartida, diminuir aqueles que são ricos em gorduras e amido.

A segunda dica é não misturar os carboidratos com frutas ácidas ou proteínas, principalmente em uma mesma refeição. Assim, tente consumir esses grupos de alimentos com um certo espaçamento de tempo entre um e o outro.

Outra combinação que deve ser evitada é a dos amidos com as proteínas em uma mesma refeição. Faça o consumo dessas no decorrer do dia e respeite um tempo para a digestão de cada um dos grupos, que leva cerca de quatro horas de um para o outro.

Ainda, é importante aumentar sua porção diária de hortaliças e de frutas, já que essas devem ser o principal alimento de uma dieta saudável. Sempre tente consumi-las de forma crua, para não perder alguma de suas propriedades.

Alimentos integrais também devem ser consumidos e priorizados, evitando sempre os refinados e processados.

Além dessas dicas já oferecidas, também é importante saber que o leite não deve ser bebido durante o almoço ou a janta, somente nos lanches ou no café da manhã. Outra regra importante é evitar o consumo de sobremesa logo após as refeições, fazendo um intervalo de, no mínimo, duas horas.

Por fim, é fundamental ter horários para comer qualquer alimento. Por isso, o ideal é consumir algo de quatro em quatro horas, de forma a dar tempo para a digestão.

Benefícios da Dieta Hay

Em um primeiro momento, pode ser um tanto quanto difícil realizar a dieta indicada pelo Doutor Howard, pois ela exige uma nova adaptação na mistura de alimentos uns com os outros, tão comuns nos hábitos alimentares atuais. Porém, a mesma oferece benefícios em curto prazo, já que em duas semanas o corpo já começará a dar os primeiros sinais de mudança.

Um dos maiores benefícios da dieta é, com certeza, o melhor funcionamento do sistema digestivo, reduzindo alguns problemas como prisão de ventre, mau hálito, azia, inflamações, gases e indigestões. Todos esses têm como causa principal a má digestão dos alimentos consumidos em um mesmo momento.

Por isso, aposte na dieta e melhore sua qualidade de vida.

Gostou das informações sobre a Dieta Hay? Confira esta e outras dicas sobre alimentação saudável acessando o site https://www.dietalight.net .

