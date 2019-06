Portal Dinheiro na Conta dá dicas de como economizar dinheiro

CURITIBA, Brasil, 14 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Muitas pessoas sonham em conquistar muitas coisas na área financeira e sabem que isso só será possível se economizar o seu dinheiro. A grande maioria não faz a mínima ideia de como fazer isso. E continuam se frustrando em não poder realizar alguns de seus desejos materiais. A verdade é que: quanto maior for seu sonho, maior deve ser a economia. Quando paramos de gastar dinheiro com coisas sem importância, conseguimos economizar bastante, e ainda realizamos muitas coisas com essa economia. Veja agora as 50 dicas para economizar seu dinheiro.

1- Muitas pessoas tem costume de comprar coisas que não usam e só por impulso. Esse tipo de comportamento pode criar um gasto enorme no fim do mês.

2- Quando vamos ao supermercado com a barriga vazia, temos a falsa sensação que precisamos comprar mais coisas, e geralmente elas não estão na lista de compras.

3- O hábito de registrar todos os gastos em um caderno ou em um bloco de notas é muito importante. Essa técnica vai te mostrar onde está errando ou onde está gastando de forma desnecessária.

4- Pode parecer loucura, mas sair com uma quantidade de dinheiro certa é o melhor caminho para não gastar sem poder. Já parou para pensar em quantas situações passamos que nos provoca a gastar sem querer? Barraca de doces, lojas em ofertas e muitas outras coisas.

5- Cartão de crédito não deve ser usado por pessoas descontroladas. Pois elas têm a falsa impressão que esse cartão facilita o processo de compras e se esquece que a fatura vai chegar. E se ela não for paga a bola de neve vai surgir.

6- Ter uma meta de gastos é muito importante para poupar dinheiro. Anote o limite máximo de gastos que pode ter no seu orçamento e cumpra essa meta. E no final se dê um presente, que pode ser um sorvete bem baratinho.

7- Pagar as contas em dia vai ajudar a ter mais responsabilidade e cortar pequenos juros, que somados podem ser espantosos.

8- Mostre a sua família que economizar vai favorecer a todos e por isso cada um tem que ajudar nesse processo.

9- Quite suas dívidas e acabe com os juros altos por mês. Faça uma negociação com a empresa e veja a melhor opção para economizar e se livrar do problema.

10- Autônomos tentem manter o ganho mensal.

Quem trabalha por conta própria deve manter a renda mensal ou aumentar. Se essa renda cair, toda economia pode ir pro ralo.

11- Faça compras à vista

O hábito de comprar à vista nos mostra o que podemos gastar ou não. Fuja das compras com cartão de crédito ou carnê a prazo.

12- Não vá ao shopping em dia de saldão.

Ir ao shopping em dia de saldão é sinônimo de gastos desnecessários. Pessoas que estão querendo economizar devem evitar ambientes propícios a compras.

13- Use aplicativo de cálculo de gastos. Geralmente eles usam ferramentas para ajudar a economizar. Use algum gratuito.

14- Não faça suas refeições na rua. O gasto em relação a isso é de mais de 310% da renda mensal.

15- Faça apenas um programa de lazer por mês. Só assim vai sobrar dinheiro na conta.

16- Cancele os e-mails de ofertas de produtos. Eles são um perigo.

17- Pesquise muito antes de realizar alguma compra. Escolha sempre a loja com menor valor.

18- Renove suas roupas e não precisará comprar peças novas.

19- Fuja de lanches como pizza ou fastfood. Faça seu lanche em sua casa com seus ingredientes.

20- Use cupons de descontos e veja que vai economizar um bom valor no fim do mês.

21- Não pague por carro particular se pode ir andando, mesmo que pareça barato.

22- Faça programas gratuitos como shows ao ar livre ou teatro grátis.

23- Use milhas para viajar, isso vai fazer uma enorme diferença no seu orçamento.

24- Aprenda a fazer coisas simples e economize na mão de obra. Exemplos: Pintar parede ou costurar uma blusa.

25- Tenha uma renda extra, isso vai alavancar o valor do dinheiro em conta.

Com essas dicas, é possível ter uma grande economia em suas despesas e consequentemente conseguir juntar mais dinheiro em sua conta.

Quer conferir mais dicas e notícias sobre Despesas Pessoais e Economia? Acesse o site https://www.dinheironaconta.com/

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

