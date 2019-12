Portal Dinheiro na Conta explica o que é um Protesto e o que fazer para limpar o nome

CURITIBA, Brasil, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Entenda do que é feito um protesto e como ele pode te ajudar. Conhecer o procedimento pode te ajudar em momentos extremamente decisivos para a sua vida financeira. Confira mais detalhes que o site Dinheiro na Conta traz para você.

Como as pessoas ficam com o nome sujo? Já se perguntou isso? Pois bem, o nome sujo é o um resultado de um protesto de título. Isso acontece da seguinte maneira: quando alguém não paga uma conta, seja ela uma empresa ou um indivíduo, esse indivíduo / empresa tem o direito de fazer um protesto de títulos. Ao protestar o título, seja ele uma nota promissória, um contrato, ou um cheque, a pessoa que deveria pagar a dívida ganha um nome sujo.

Como responder a um protesto

Se o seu nome foi protestado, é importante responder com uma certidão. Uma certidão é um documento que carrega os dados de quem protestou contra você. Para conseguir esse documento, é necessário que você vá ao cartório de protestos em que o protesto foi realizado. Ao chegar lá, é só apresentar o CPF ou o RG para realizar a retirada.

Se você não sabe onde foi realizado o protesto, é só realizar uma busca direto em uma agência da Serasa ou do SPC, com o CPF e identidade com foto. Caso você ainda esteja com dúvidas sobre onde fica o polo de atendimento, acesse esse link www.acessoajustica.gov.br. Nele, você encontra todos os cartórios localizados na sua cidade.

Como responder a um protesto realizado em outra cidade

No caso de um protesto que foi realizado em outra cidade, é possível que você não precise ir até o cartório da realização do protesto, mas isso vai depender do cartório. Existem cartórios que realizam o envio da certidão de protesto pelos correios após o pagamento das taxas de envio, via depósito. Mas como foi dito, isso depende do cartório. Alguns cartórios não realizam esse tipo de serviço. Para que não haja frustrações, é recomendável que você ligue para o cartório e pergunte se essa operação é possível.

As etapas para a limpeza do nome que foi protestado

Depois de pegar o certificado, com ele em mãos, é necessário que você procure a pessoa ou empresa que realizou o protesto e pague a sua dívida. É só a partir do pagamento da dívida que a limpeza do nome é realizada.

Se for preciso negociar, ou caso você não queira negociar com o protestante, existem outras formas de limpar o nome. É possível realizar a limpeza através de acordos com bancos, como o banco Itaú, Portocred, BV Financeira, Banco Pan, Casas Bahia, etc. Essas são empresas que oferecem um serviço de negociação para limpeza de nomes no SPC Serasa.

Uma item importantíssimo é não esquecer de pedir o comprovante de quitação e reconhecer a firma no cartório para que o documento seja válido. Esse recibo é a prova de que a dívida foi quitada, e que deverá ser usado caso o seu nome continue sujo.

Depois que a dívida foi negociada, você precisa voltar para o cartório e cancelar o pedido de protesto. Tome cuidado e se prepare, pois o serviço pode ser cobrado e não há um valor fixo, vai depender do cartório. Porém, o serviço termina aí, porque quem faz a realização do pedido de baixa no protesto é o próprio cartório. Então no final das contas vale a pena investir nessa parte.

Um protesto de títulos pode ser realizado a partir de vários problemas. Alguns problemas envolvem negligência de pagamento de contrato de aluguel, Contrato de arrendamento mercantil, contrato de câmbio, cédula de crédito de bancos, confissão de dívidas, certidão de dívida ativa, cheque sem fundos, conta judicialmente verificada, conta de prestação de serviços, contrato de locação, contrato e mútuo, etc.

Para conferir mais informações sobre finanças, investimentos e dicas acesse o site https://www.dinheironaconta.com . Nele você encontra detalhes sobre o mundo financeiro.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Dinheiro na Conta

SOURCE Dinheiro na Conta