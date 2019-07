Portal Dinheiro na Conta revela os melhores investimentos da atualidade

CURITIBA, Brasil, 8 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- O panorama econômico do Brasil tem oscilado muito nos últimos anos. Em alguns momentos aconteceram situações difíceis e em outros se teve algum tipo de melhoria. Devido a toda essa instabilidade, as pessoas estão buscando aprender sobre o mundo financeiro e, sobretudo, como conseguir lucros ao investir. No texto de hoje, o portal Dinheiro na Conta irá apresenta três sugestões de investimentos. Uma dica é mais conservadora e a outras duas seguem a ideia do futuro. Veja abaixo essas indicações:

Sugestão 01: invista em bens residenciais

Com toda certeza alguém já lhe disse que um dos maiores investimentos que qualquer pessoa deve fazer na vida é ter um imóvel independentemente das características que ele tenha. Em parte essa ideia está correta. Quando você tem uma casa, salas comerciais ou outro tipo de bem como esses, é uma garantia para as pessoas em qualquer época da vida, sobretudo, em tempos que a circulação do dinheiro esteja um pouco mais difícil.

Pense bem, hoje em dia muitas pessoas precisam de um local para morar, um espaço para ser a sede do seu negócio, uma sala para atender os clientes. Por isso, ter um imóvel próprio é uma ótima dica para se investir. Para a atividade de locação a demanda é grande e também com todas as partes envolvidas respaldadas juridicamente, a possibilidade de o acordo ser fechado e cumprido sem grandes problemas é grande. Por isso, se puder investir o seu dinheiro para adquirir um imóvel, consulte as melhores opções para você. Caso você já tenha um, a ideia é que você melhore as condições do local, se este for o caso. E após isso divulgue que você está alugando. Com toda certeza alguma proposta vai surgir.

Sugestão 02: moeda digital

Se você é mais antenado ao mundo econômico ou ao mundo digital, já deve ter ouvido falar sobre as moedas digitais, uma das mais conhecidas é o bitcoin, por exemplo. A ideia do bitcoin é a mesma do real, ou seja, tudo é dinheiro. Mas, ao contrário da nossa moeda, esse dinheiro é digital e ele não é emitido. Ou seja, você faz qualquer transação por meio do computador ou pelo telefone.

Essa sugestão tem a ideia de que você compre aos poucos alguns bitcoins, por exemplo. Pois nesse tipo de mercado não se tem tantas interferências como em outros, até porque ele é controlado por empresas que atuam como corretoras. E qualquer pessoa pode comprar e vender valores diferentes e finitos, e assim acumulando o dinheiro.

Além disso, é uma forma segura de você ter uma "poupança" e em um momento de crise você pode sacar o dinheiro digital em diferentes tipos de moeda, como o dólar, o real ou o euro. É mais que fundamental que você escolha uma empresa séria e que possa lhe ajudar em todas as transações com o dinheiro digital.

Sugestão 03: invista em startups

Um modelo de negócios muito conhecido atualmente são as startups. Essas empresas contam com diferentes definições e ideias. Basicamente, as startups são companhias que não possuem tantos anos de fundação e que oferecem um trabalho, uma solução inovadora para um tipo de negócio. Hoje no Brasil existem centenas de empresas que são classificadas como startups. E o que chama atenção é que muitas vezes não se tem um custo muito elevado para a criação e a manutenção desse tipo de negócio. Além disso, a ideia é que o lucro venha de forma rápida e que ele continue crescente. Devido a isso, muitas startups estão vendendo ações para que as pessoas possam investir dinheiro nesse tipo de estratégia.

Levando em conta que vivemos em uma era em que a sociedade está inserida em uma vida cada vez mais tecnológica e que se precisa de negócios inovadores, a ideia de se investir em uma startup é um plano que deve ser levado a sério. Para uma situação de emergência, como a que vivemos hoje, investir dinheiro em uma ideia como essa pode trazer lucros rápidos, caso a startup já seja considerada um sucesso. Caso, você tenha receio de panorâmicos econômicos futuros, o seu lucro pode vir futuramente e assim você já pode se assegurar em períodos mais difíceis. Tudo irá depender da sua situação econômica atual.

Essas foram apenas algumas sugestões, o importante é sempre você colher o maior número de informações para investir o seu dinheiro. Com isso, procure por profissionais e materiais didáticos que podem lhe dar dicas e esclarecer dúvidas. Para lhe auxiliar, acesse o site https://www.dinheironaconta.com e confira mais dicas de investimentos, informações sobre a economia do Brasil, FGTS, cartões de crédito, ou seja, vários artigos sobre o mundo financeiro.

