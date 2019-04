Portal Embarque na Viagem lista 5 experiências em Lisboa que são imperdíveis

RIO DE JANEIRO, 24 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Naira Amorelli, editora do Portal Embarque na Viagem viajou para Portugal no final do ano passado em press trip organizada pelo Portal de Portugal , e ao chegar em terras portuguesas encontrou uma Lisboa mais versátil e dinâmica. E entre inúmeras atividades, o Portal Embarque na Viagem compartilhou cinco experiências imperdíveis - todas testadas por ela - que a cidade pode oferecer e que confirmam que para toda a ocasião, há uma Lisboa a se descobrir.

Um tour de elétrico

Uma das melhores formas de dar uma panorâmica pela cidade é fazer um passeio de elétrico para já sentir o clima da cidade logo na sua chegada. Você pode optar por algumas rotas e não necessariamente ficar limitado ao Prazeres 28. O elétrico que vai até Belém, por exemplo, é mais uma espécie de metrô de superfície, não tem aquele climão de antiguinho, mas ainda assim está valendo para ir até a famosa pastelaria comer um pastel de Belém, conhecer o Mosteiro dos Jerônimos e a famosa Torre.

Passeio clássico pelos bairros lisboetas

Muito do encanto de Lisboa ainda reside nos seus bairros e ruas mais icônicas, que nos transportam para uma capital menos urbana e mais bairrista. As fachadas em azulejo, as roupas estendidas e as vizinhas a conversar entre janelas ainda fazem parte da identidade da cidade e vale a pena fazer esse conhecimento de território. Deixe-se perder por entre as ruas (umas mais estreitas e inclinadas que outras) para encontrar uma parte de Lisboa mais autêntica.

Caminhe sem pressa

A pé, subindo de um dos vários elevadores ou de tuk-tuk — uma opção cada vez mais comum na cidade e que permite fazer uma visita guiada pelos lugares exteriores mais emblemáticos de Lisboa — leve a sua máquina fotográfica, inclua o Bairro Alto, Cais do Sodré, Alfama e Mouraria no mapa e conheça o lado mais genuíno de Lisboa. Para se presentear entre caminhadas e subidas íngremes, deleite-se e descanse com as vistas dignas de postal de alguns dos miradouros que desembocam destes bairros: Miradouro de Santa Catarina, Miradouro da Graça ou Miradouro Portas do Sol.

Noites no Observatório

Noites no Observatório é o programa ideal para aqueles que vivem de olhos postos nas estrelas e procuram por uma experiência de sábado à noite um pouco diferente e um tanto interessante.

No último sábado de cada mês, acontece, à noite, no Planetário Calouste Gulbenkian, o projeto desenvolvido pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. O programa conta sempre com uma breve palestra, seguido de um espetáculo de música e efeitos na cúpula do Planetário. Se as condições exteriores assim permitirem, a noite termina com incríveis observações astronômicas em telescópios, todas guiadas por um voluntário do projeto.

O "Noites no Observatório" está desenhado para ser adequado a vários tipos de público, incluindo curiosos (como eu), acadêmicos e até crianças, e é totalmente gratuito — você precisa apenas se inscrever.

Estufa Fria

Lisboa é (também) conhecida pela sua personalidade caótica e urbana, mas há sempre uma fuga possível para um lugar mais exótico, imersivo e tranquilo. E se você é um apaixonado por natureza e também curte essas imersões diferenciadas em suas viagens, a Estufa Fria é a dica perfeita.

Localizada no belíssimo Parque Eduardo VII, o complexo divide-se em três grandes estufas: Fria — que abriga plantas de todo o planeta; Quente — para flora tropical; e Doce — perfeita para amantes de cactus. A variedade de cada uma é de perder de vista e deixa qualquer visitante deslumbrado. Certamente você vai sentir que se perdeu numa floresta. Para além disso, os sons, os cheiros, as temperaturas e o visual de cada um dos ambientes tornam a visita única, perfeito para relaxar e recarregar baterias num ambiente repleto de verde e paz.

Ler Devagar

A livraria Ler Devagar é, talvez, a Meca dos amantes de livros, em Lisboa. Nasceu numa litografia do Bairro Alto mas acabou se mudando para a LxFactory; A Ler Devagar satisfaz qualquer apaixonado pela literatura. É impossível ficar indiferente ao número incontável de livros dispostos nas prateleiras que se iniciam do chão e chegam ao teto.

Neste espaço fascinante e de se perder por entre títulos variados, não faltam novidades literárias, edições recentes e volumes mais antigos. O ambiente industrial da loja mantém uma característica totalmente especial. Em uma subida aos patamares superiores, é possível observar a livraria noutra perspectiva.

Com várias mesinhas dispostas ao longo dos corredores e ainda dois cafés com apetitosos lanches, a Livraria Ler Devagar é o ponto ideal para uma tarde de estudo, para um encontro literário ou simplesmente para ficar ali, mergulhada por entre os milhares de exemplares de histórias repousadas nas prateleiras.

